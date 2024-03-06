Пугачева оскорбила Михайлова за слова об уехавших артистах: что известно

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева в социальных сетях оскорбила певца Стаса Михайлова после его слов о том, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. Что именно случилось и какие новости об этом выходили?

Что сказал Михайлов про Пугачеву и уехавших артистов

Стас Михайлов после того, как Алла Пугачева выпустила первую за пять лет песню, сообщил, что не будет слушать творчество исполнительницы. По мнению артиста, в нынешнее время некорректно говорить о людях, которые негативно высказываются в адрес соотечественников или родины.

«Что я хочу сказать? Я не знаю какую песню выпустила Алла Борисовна. Вчера была передача на телевидении. Я как-то так отреагировал, когда наши артисты, которых любила страна. <...> Не будем называть по именам, когда вчера смотрел эту передачу, показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно», — сказал он.

По мнению Стаса Михайлова, все артисты, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.

«Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личность. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — заявил певец KP.RU.

Что Алла Пугачева ответила Михайлову

Алла Пугачева 6 марта опубликовала видеоролик в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором прокомментировала заявление Стаса Михайлова. Артистка намеренно изменила голос на хриплый и рассказала, почему не может встать перед ним на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — обратилась она к артисту.

Затем Алла Пугачева сообщила, что уехавшие за границу артисты, которые по мнению исполнительницы являются «нормальными людьми», не собираются возвращаться в Россию, и предложила певцу «зарабатывать, пока может».

В завершении ролика Пугачева отметила, что если вернется в Россию, то скажет все, что она думает. После этого артистка сменила хриплый голос на обычный и оскорбила Стаса Михайлова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Михайлов

Кто еще объявил бойкот Пугачевой

Алла Пугачева 3 марта выпустила песню «Не беспокойся за меня». Она презентовала композицию в свой праздник «День желтых цветов», однако ряд представителей шоу-бизнеса раскритиковали ее. Так, музыкальный критик Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что принципиально не станет слушать этот трек.

«Для меня история Аллы Пугачевой окончена навсегда. Мне совершенно неинтересно, что она записывает, так как ей нечего сказать и нечем. Я считаю, что ее имя не должно муссироваться в прессе, оно должно быть забыто», — сказал он.

Певец и композитор Юрий Лоза не слушал песню. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ему интересен только тот факт, кто помогал Пугачевой. Продюсер Иосиф Пригожин признался NEWS.ru, что также не станет уделять внимания новой композиции.

«Никогда не был фанатом. <...> Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены [Валерии]», — заявил Пригожин, назвав Пугачеву «гениальной пиарщицей».

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