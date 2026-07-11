Азаров заявил об участии спецслужб Киева в покушении на Ермолаева Азаров: покушение на Ермолаева связано с действиями спецслужб Киева

Обстоятельства покушения на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева в Монако свидетельствуют об организованном характере действий спецслужб Киева, рассказал ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, одним из главных вопросов остается то, как подозреваемая в покушении Анастасия Березовская смогла пересечь территорию Европы после выдачи ордера Интерпола на ее арест.

То, что это абсолютно организованное, продуманное убийство, свидетельствует, прежде всего, тот факт, что ей удалось пересечь всю Европу, когда уже был выдан ордер Интерпола на ее арест, когда все абсолютно правоохранительные органы Европы получили ее фотографии, — заявил Азаров.

Бывший премьер-министр Украины отметил, что правоохранительные органы европейских стран должны были обнаружить и задержать подозреваемую. По его словам, сделать это было возможно благодаря существующей системе обмена информацией между правоохранительными структурами.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что покушение на Вадима Ермолаева в Монако может быть связано с его возможным согласием на сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро Украины. По мнению бывшего нардепа, желание сотрудничать с НАБУ могло затронуть интересы высшего руководства страны и других силовых структур.