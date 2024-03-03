«Она не занималась аранжировками»: Лоза высказался о новой песне Пугачевой Певец Лоза не исключил, что не будет слушать новую песню Пугачевой

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Алла Пугачева

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru признался, что еще не слушал новую песню народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня». По его словам, он интересуется исключительно техническими моментами в композиции певицы. Он также добавил, что Пугачева никогда не занималась аранжировками, поэтому, скорее всего, над созданием ее нового трека работала команда.

Пока не слушал и не знаю, послушаю ли позже. Мне как композитору было бы интересно узнать, как это все реализуется сейчас на Западе. Арендуется ли студия, подключаются ли аранжировщики? Или Пугачева сама написала музыку для песни? Тогда она все равно должна была подключать к работе какие-то силы. Она же не занималась аранжировками никогда. Меня интересуют исключительно технические моменты, — заявил Лоза.

Клип на новую песню Пугачевой появился в социальных сетях 3 марта. Видео с композицией опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее супруг комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он отметил, что слова и музыку к песне написал поэт и композитор Константин Губин.

Бывший муж Пугачевой, народный артист России Филипп Киркоров назвал потрясающей композицию «Не беспокойся за меня». Он выразил благодарность певице и заявил, что стихи получились очень проникновенными. При этом, как заявил Киркоров, слова к своей песне Пугачева написала сама.