«Ее имя должно быть забыто»: Соседов разнес в пух и прах песню Пугачевой Критик Соседов: для меня история Аллы Пугачевой окончена навсегда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru заявил, что принципиально не станет слушать новую песню Аллы Пугачевой. По его словам, ей нечего сказать слушателям. Критик добавил, что имя Примадонны должно быть забыто.

Принципиально не буду слушать ее песни, для меня история Аллы Пугачевой окончена навсегда. Мне совершенно неинтересно, что она записывает, так как ей нечего сказать и нечем. Я считаю, что ее имя не должно муссироваться в прессе, оно должно быть забыто. Это давно перевернутая страница, позавчерашний день. Не вчерашний даже, а позавчерашний, — рассказал Соседов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирается слушать новую песню Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня». Он пояснил, что никогда не был фанатом певицы и увлекается совершенно другой музыкой. При этом он подчеркнул, что всегда уважал статус Примадонны и ее талант. Пригожин считает, что артистка умеет привлекать к себе внимание и является «гениальной пиарщицей».

Телеведущую и журналистку Ксению Собчак новый трек Примадонны довел до слез. Она оставила комментарий под публикацией мужа певицы Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Instagram (деятельность в РФ запрещена), заявив, что это прекрасная композиция.