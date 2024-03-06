Певица Лолита Милявская вернулась в Россию. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, кто и зачем пригласил блогера Анастасию Ивлееву в Краснодар, о чем мечтает телеведущая Ольга Бузова?
Какие последние новости известны о Лолите
Лолита Милявская вернулась в Россию из Болгарии, где у нее есть недвижимость и куда она уехала после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке.
Артистка планировала приехать в РФ раньше, но ее пес подрался с двумя собаками, и ему потребовался постоянный уход. Теперь Лолита смогла прилететь домой.
«Мои дорогие, ну вот я у себя в кровати в Москве. Заняла привычное место на диванчике. В три утра я прилетела, поэтому нарушила все свои расписания, уже привыкла вставать в восемь утра. В это время уже швабра в руках или еще что-нибудь. Я чемоданчик разобрала, привезла много моющих средств для унитазов, для мебели. Ведро помойное в офис привезла. Кто что везет из Болгарии, а я помойное ведро, потому что лень по Москве шастать искать. Теперь в офисе будет», — поделилась она в соцсетях.
Какие последние новости известны об Ивлеевой
Пенсионерки из незарегистрированного общественного движения «Отряды Путина» обратились к Анастасии Ивлеевой и пригласили ее в Краснодар к себе на перевоспитание.
Представители движения пообещали блогеру, что научат ее шить, вязать, а также уважать себя и свою страну. Соответствующее видео они опубликовали в Telegram-канале.
«Мы, „Отряды Путина“, верим тебе, Настя Ивлеева, что ты этого скандала не хотела. Ты немножечко заблудилась в этой жизни. Приезжай к нам в Краснодар, мы тебя научим жить, расскажем, как вести себя в этом, реальном мире. Покажем, как вязать, готовить, как себя уважать и как свою страну любить», — обратилась к Ивлеевой одна из участниц общественного движения.
При этом бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что считает телеведущую «нереально тупой». По его мнению, Ивлееву нужно «отхлестать розгами» на Красной площади.
«Ивлеева — это просто маленькая глупая девочка, у которой уровень ума третьего или четвертого класса школы. Вы вспомните ее интервью с Собчак. Ну она нереально тупая. Отсутствие ума приводит к отсутствию самовоспитания и культуры. Вот она и носит драгоценный камень на заднице. Что вот с ней делать? Отхлестать на Красной площади розгами на глазах у всех и отпустить. Большего она не заслуживает», — сказал Червиченко изданию sport.24.
Какие последние новости известны о Бузовой
Ольга Бузова, выступая на марафоне «Знание. Первые», рассказала о своей главной мечте.
«Самая главная сфера, в которой я мечтаю себя попробовать, — это стать мамой. Чего на самом деле я хочу... Хочу такую любовь, которая подарит мне детей. Меня бабушка вдохновляла, которая любила одного мужчину, пока он был жив, и по-прежнему его любит. У которой правильные ценности. Я благодарна своей семье за такое воспитание, сейчас уже мой долг помогать им жить. Для меня люди, которые говорят „я ничего не должна“, не представляют никакой ценности», — объяснила телеведущая.
Также в ходе своего выступления Бузова призвала поклонников не пытаться повторить ее путь.
«Даже не пытайтесь. Повторить мой путь невозможно. Свой придумайте. Стать „такой, как“ невозможно. Невозможно стать Ольгой Бузовой, но возможно выбрать любимую профессию и добиться успеха и хорошего результата, если ты искренне любишь то, что делаешь. Дайте мне такую роскошь — остаться одной такой, единственной и неповторимой», — добавила певица.
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