Последние новости шоубиза сегодня, 6 марта: Лолита, Ивлеева, Бузова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певица Лолита Милявская вернулась в Россию. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, кто и зачем пригласил блогера Анастасию Ивлееву в Краснодар, о чем мечтает телеведущая Ольга Бузова?

Какие последние новости известны о Лолите

Лолита Милявская вернулась в Россию из Болгарии, где у нее есть недвижимость и куда она уехала после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке.

Артистка планировала приехать в РФ раньше, но ее пес подрался с двумя собаками, и ему потребовался постоянный уход. Теперь Лолита смогла прилететь домой.

«Мои дорогие, ну вот я у себя в кровати в Москве. Заняла привычное место на диванчике. В три утра я прилетела, поэтому нарушила все свои расписания, уже привыкла вставать в восемь утра. В это время уже швабра в руках или еще что-нибудь. Я чемоданчик разобрала, привезла много моющих средств для унитазов, для мебели. Ведро помойное в офис привезла. Кто что везет из Болгарии, а я помойное ведро, потому что лень по Москве шастать искать. Теперь в офисе будет», — поделилась она в соцсетях.

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Пенсионерки из незарегистрированного общественного движения «Отряды Путина» обратились к Анастасии Ивлеевой и пригласили ее в Краснодар к себе на перевоспитание.

Представители движения пообещали блогеру, что научат ее шить, вязать, а также уважать себя и свою страну. Соответствующее видео они опубликовали в Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Мы, „Отряды Путина“, верим тебе, Настя Ивлеева, что ты этого скандала не хотела. Ты немножечко заблудилась в этой жизни. Приезжай к нам в Краснодар, мы тебя научим жить, расскажем, как вести себя в этом, реальном мире. Покажем, как вязать, готовить, как себя уважать и как свою страну любить», — обратилась к Ивлеевой одна из участниц общественного движения.

При этом бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что считает телеведущую «нереально тупой». По его мнению, Ивлееву нужно «отхлестать розгами» на Красной площади.

«Ивлеева — это просто маленькая глупая девочка, у которой уровень ума третьего или четвертого класса школы. Вы вспомните ее интервью с Собчак. Ну она нереально тупая. Отсутствие ума приводит к отсутствию самовоспитания и культуры. Вот она и носит драгоценный камень на заднице. Что вот с ней делать? Отхлестать на Красной площади розгами на глазах у всех и отпустить. Большего она не заслуживает», — сказал Червиченко изданию sport.24.

Какие последние новости известны о Бузовой

Ольга Бузова, выступая на марафоне «Знание. Первые», рассказала о своей главной мечте.

«Самая главная сфера, в которой я мечтаю себя попробовать, — это стать мамой. Чего на самом деле я хочу... Хочу такую любовь, которая подарит мне детей. Меня бабушка вдохновляла, которая любила одного мужчину, пока он был жив, и по-прежнему его любит. У которой правильные ценности. Я благодарна своей семье за такое воспитание, сейчас уже мой долг помогать им жить. Для меня люди, которые говорят „я ничего не должна“, не представляют никакой ценности», — объяснила телеведущая.

Также в ходе своего выступления Бузова призвала поклонников не пытаться повторить ее путь.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

«Даже не пытайтесь. Повторить мой путь невозможно. Свой придумайте. Стать „такой, как“ невозможно. Невозможно стать Ольгой Бузовой, но возможно выбрать любимую профессию и добиться успеха и хорошего результата, если ты искренне любишь то, что делаешь. Дайте мне такую роскошь — остаться одной такой, единственной и неповторимой», — добавила певица.

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