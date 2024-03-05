«Невозможно стать такой, как я»: Бузова раскрыла секрет своей уникальности Ольга Бузова призвала не стремиться стать похожими на нее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова заявила в комментарии NEWS.ru, что любовь зрителя — это ее главное достижение. При этом она отметила, что ее поклонникам не стоит на нее равняться, а стоит выбрать свой путь.

Тонны хейта заглушат овации. Вы выбрали хорошего человека для примера. Я люблю себя, моя жизнь — пример для вас. <...> Как достичь [такого же успеха]? Даже не пытайтесь повторить. Невозможно повторить мой путь. Свой путь придумайте. Стать такой, как я, невозможно. Невозможно стать Ольгой Бузовой. Но возможно выбрать хорошую профессию и добиться результата, — сказала Бузова.

Ранее Бузова отказалась считать бизнесмена Курбана Омарова милым. Певица также подчеркнула, что мужчину трудно назвать «заей». Экс-муж телеведущей Ксении Бородиной стал гостем на ее ток-шоу «Это нормально?». В рамках передачи речь зашла об использовании уменьшительно-ласкательных обращений в отношениях, поэтому Бузова поинтересовалась, как к Омарову обращается его возлюбленная. В ответ Омаров рассказал, что не использует «зая», «котик» или «пупсик» по отношению к своей невесте, а обращается ласково по имени.