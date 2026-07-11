Расчеты дронов-перехватчиков 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили семь беспилотников ВСУ в воздухе, сообщили в Министерстве обороны России. Боевая работа проходила на Добропольском направлении, военные поразили три ударных беспилотных аппарата и четыре разведывательных БПЛА украинских формирований.

В результате боевой работы операторами дронов-перехватчиков поражены три ударных беспилотных аппарата и четыре разведывательных БПЛА ВСУ, — говорится в сообщении Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что уничтожение разведывательных дронов ограничивает возможности украинских подразделений. Такие аппараты используются для наблюдения за обстановкой и корректировки огня артиллерии.

Ранее стало известно, что рота военнослужащих Вооруженных сил Украины, которая оказалась в окружении у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, попыталась выйти из окружения, заявил военный эксперт Андрей Марочко. После попытки выхода подразделение было обнаружено российскими разведывательными органами и уничтожено.