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11 июля 2026 в 06:32

Дроны-перехватчики «Центра» сбили семь БПЛА под Добропольем

Оператор БПЛА ВС РФ Оператор БПЛА ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Расчеты дронов-перехватчиков 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили семь беспилотников ВСУ в воздухе, сообщили в Министерстве обороны России. Боевая работа проходила на Добропольском направлении, военные поразили три ударных беспилотных аппарата и четыре разведывательных БПЛА украинских формирований.

В результате боевой работы операторами дронов-перехватчиков поражены три ударных беспилотных аппарата и четыре разведывательных БПЛА ВСУ, — говорится в сообщении Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что уничтожение разведывательных дронов ограничивает возможности украинских подразделений. Такие аппараты используются для наблюдения за обстановкой и корректировки огня артиллерии.

Ранее стало известно, что рота военнослужащих Вооруженных сил Украины, которая оказалась в окружении у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, попыталась выйти из окружения, заявил военный эксперт Андрей Марочко. После попытки выхода подразделение было обнаружено российскими разведывательными органами и уничтожено.

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