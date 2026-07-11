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11 июля 2026 в 07:21

Суд в Хургаде снова рассмотрит дело убийцы россиянки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Смертный приговор египетскому гражданину, которого обвиняют в умышленном убийстве россиянки Светланы Медведевой в Хургаде, не является окончательным, дело пройдет апелляцию, сообщил РИА Новости бывший декан юридического факультета Каирского университета Махмуд Кубейш. По его словам, обвиняемый может обжаловать решение суда.

При этом прокуратура обязана подготовить заключение и передать его в суд независимо от того, будет ли подана апелляция. Если ее отклонят, обвиняемый сможет обратиться в Кассационный суд. В этом случае прокуратура также должна подготовить заключение по делу.

Как пояснил эксперт, приговор может стать обязательным для исполнения только после прохождения всех предусмотренных этапов. В частности, необходимо утверждение высшей меры наказания Кассационным судом.

Уголовный суд провинции Красное море 6 июля приговорил к смертной казни гражданина Египта, обвиняемого в ограблении и жестоком убийстве россиянки Светланы Медведевой в курортном городе Хургада. Согласно материалам дела, 31-летний Мухаммед Бадави 9 октября 2025 года проник в квартиру россиянки с целью ограбления. Двери были не заперты.

По версии следствия, женщина оказала сопротивление, после чего обвиняемый избил ее и убил с помощью лезвия, которое принес с собой. После этого он забрал деньги и мобильный телефон погибшей.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что Киев раскрыл бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича и офицера Главного управления разведки Украины Владислава Реута, которых подозревают в убийстве Анастасии Березовской, из-за действий европейских правоохранителей. По словам Азарова, украинские власти сообщили о задержании подозреваемых, чтобы продемонстрировать действия перед европейскими странами.

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