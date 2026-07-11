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11 июля 2026 в 07:59

Мужчина взял заложницу в супермаркете

Spiegel: в Берлине мужчина удерживает женщину в заложниках в супермаркете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Берлине мужчина несколько часов удерживает женщину в заложниках в супермаркете, сообщает журнал Spiegel. Инцидент произошел в районе Мариенфельде, территория вокруг торговой точки оцеплена, на месте работают спецслужбы.

По данным местной полиции, захватчик находится внутри супермаркета вместе с женщиной. Правоохранители ведут с ним переговоры. Подробности о состоянии заложницы пока не сообщаются. Информация о мотивах захватчика и его личности не раскрывается.

До этого житель Одессы взял в заложники двух человек в одной из городских парикмахерских. Инцидент произошел в заведении, расположенном на улице Академика Филатова. На месте ЧП дежурили сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.

Ранее в Туле дворник убил и расчленил 70-летнюю женщину. До этого они дружили. Пожилая гражданка даже оставляла ему ключи от своей квартиры. По одной из версий, мужчина состоял в интимных отношениях с пенсионеркой. Во время одной из встреч она высмеяла его импотенцию. Следствие считает, что дворник схватился за нож, нанес несколько ударов, а потом надругался над телом.

Европа
Германия
заложники
супермаркеты
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