«Давай шуруй»: Пугачева осадила Стаса Михайлова после слов об отъезде из РФ Пугачева публично оскорбила Стаса Михайлова после слов об уехавших артистах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Певица Алла Пугачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) высмеяла слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Она пошутила, что встала бы на колени, но не может этого сделать в силу возраста.

Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те. Че ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь, — сказала она.

Ранее Стас Михайлов жестко высказался в адрес артистов, которые прославились в России, а в сложное время сбежали за границу и облили родную страну грязью. Певец отмечал, что успешным в профессии людям нельзя критиковать страну, где они прославились.

3 марта Пугачева выпустила первую за пять лет песню «Не беспокойся за меня». Артистка презентовала композицию в свой праздник «День желтых цветов», однако ряд представителей шоу-бизнеса раскритиковали ее. Так, музыкальный критик Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что принципиально не станет слушать этот трек. По его словам, история Аллы Пугачевой окончена для него навсегда.

В день премьеры песни Аллы Пугачевой народный артист России Филипп Киркоров поделился в соцсетях новым треком бывшей супруги и сопроводил пост надписью: «Пой, Алла! Люблю!» Однако спустя сутки певец удалил публикацию. Из его личного блога также пропали все упоминания об исполнительнице.