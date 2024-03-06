«Секрет на миллион», кража, сын в США: куда пропала актриса Юлия Рутберг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Рутберг

Народная артистка России Юлия Рутберг в последний раз снималась в кино в 2022 году. Чем актриса занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Рутберг

Юлия Рутберг родилась 8 июля 1965 года в Москве в семье актера Ильи Рутберга и педагога по игре на фортепиано Ирины Суворовой.

Она хотела поступить в Высшее театральное училище им Б. В. Щукина при театре им. Е. Б. Вахтангова, но сразу ей это не удалось, поэтому первые два года она училась на эстрадном факультете ГИТИСа.

После окончания учебы актриса была принята в труппу театра им. Е. Б. Вахтангова, где она служит до сих пор.

Рутберг снималась в проектах «Похороны Сталина», «Макаров», «Каменская», «Империя под ударом», «Атлантида», «Виола Тараканова», «Холостяки», «Не родись красивой», «Кушать подано!», «Любовница», «Примадонна», «Женская дружба», «Контракт на любовь», «Осенние цветы», «Доктор Тырса», «Однажды в Ростове», «Обмани, если любишь», «Пиковая дама», «Икра», «Папы» и других. Всего в фильмографии артистки более 100 работ.

Что известно о личной жизни Рутберг

Первым мужем Юлии Рутберг был актер Александр Кузнецов. В браке родился сын Григорий.

Супруги развелись, поскольку Кузнецов решил иммигрировать в Америку, а Рутберг осталась в России, посчитав, что говорящему по-русски и воспитанному на русской культуре человеку нет места за границей.

Сын артистов Григорий после окончания школы поступил в театральный вуз имени Щукина, но вскоре понял, что не хочет быть актером, и обучился рекламе. После этого он решил переехать к отцу в США.

Кузнецов в 2009 году вернулся в Россию. В 2019 году он скончался.

После развода Рутберг более восьми лет встречалась с фронтменом группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым.

После этого актриса вышла замуж за коллегу по цеху Анатолия Лобоцкого. Но и этот брак распался.

В эфире программы «Секрет на миллион» Рутберг признавалась, что сейчас ее сердце свободно и пока она не готова вновь предаваться сильным чувствам.

«Я сейчас себя немного оберегаю и ограждаю от взрывных эмоций и потрясений», — говорила артистка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлия Рутберг

Что Рутберг говорила об «отмене» русской культуры

Юлия Рутберг осуждала действия западных политиков, которые запрещают русскую культуру. Актриса заявляла, что ей жалко тех людей, которым не нужны культурные ценности, а достаточно только «поесть и выпить».

«Те люди, которые запрещают русскую культуру, напоминают мне унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Это настоящий Гоголь! Русская культура настолько мощная, что ею пропитан весь белый свет! Так что все равно исподволь русская культура будет проникать к западной молодежи. Какой-то ребенок нажмет кнопку и услышит чудесные детские фортепианные пьесы „Времена года“ и спросит: „А кто это?“ „А это Чайковский“, — услышит он в ответ. Или как можно изъять из истории мирового кинематографа фильм „Гамлет“ режиссера Козинцева, где играет великий Смоктуновский и музыку к которому написал Шостакович», — комментировала Рутберг aif.ru.

По ее мнению, в мире все связано и без русской культуры существование мира невозможно.

Кто обокрал Рутберг в Москве

В сентябре 2023 года появилась информация о том, что в Москве обокрали квартиру Юлии Рутберг. Тогда в полицию с заявлением обратился сын артистки, поскольку сама она была на гастролях в Иркутске.

Позже Хамовнический суд Москвы арестовал обвиняемого в краже около 2,4 млн рублей из столичной квартиры Рутберг.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Уктаму Саламову, обвиняемому по п. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере), меру пресечения в виде содержания под стражей», — сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По предварительным данным, мужчина повредил замок входной двери, после чего проник в квартиру артистки на Смоленской-Сенной площади, откуда похитил 2,4 млн рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлия Рутберг

Чем Рутберг занимается сейчас

Последний раз Юлия Рутберг снималась в кино в 2022 году — тогда вышел сериал «Доктор Краснов» с ее участием.

При этом артистка активно играет в театре. Сейчас она задействована в спектаклях «Война и мир», «Обыкновенное чудо», «Улыбнись нам, Господи», «Ханума», «Вся эта суета. Вечер Юлии Рутберг» и «Крик лангусты».

Рутберг признавалась, что все свободное время посвящает сыну и внукам.

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