Составлен список русских сериалов про маньяков, которые выйдут в 2024 году

Фото: Кинопоиск

Кадр из сериала «Внутри убийцы»

В текущем году состоится несколько премьер сериалов, сюжет которых расскажет о поимке серийных убийц. Какие фильмы о маньяках увидят российские телезрители, есть ли среди них основанные на реальных событиях, где смотреть?

О чем сериал «Тень Чикатило»

В июне 2023 года видеосервис Okko объявил о старте съемок сериала «Тень Чикатило», производством которого займется «Кинокомпания братьев Андреасян». В основу сценария восьмисерийного проекта легло реальное расследование дела ангарского маньяка Михаила Попкова, на счету которого 86 убитых женщин.

Грядущий сериал представляет собой спин-офф ленты «Чикатило», которая транслировалась на Okko с 2021 по 2022 год. Режиссерами картины выступили Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили, сценарий написал Сергей Волков.

Поисками серийного убийцы в новом сериале займется следственно-оперативная группа, знакомая зрителям по «Чикатило». К своим ролям вернутся Николай Козак (полковник Александр Ковалев), Дмитрий Власкин (психолог Виталий Витвицкий), Юлия Афанасьева (старший лейтенант Ирина Овсянникова), Евгений Шириков (майор КГБ Олег Горюнов) и Олег Каменщиков (майор Эдуард Липягин). Появится в новом проекте и Дмитрий Нагиев в образе Андрея Чикатило. Роль маньяка Михаила Попкова исполнит Федор Лавров.

Премьера «Тени Чикатило» состоится в 2024 году. Точная дата на настоящий момент неизвестна.

Про что расскажет сериал «Страх над Невой»

6 февраля в онлайн-кинотеатре «Иви» состоится премьера сериала «Страх над Невой». Лента перенесет зрителя в Ленинград 1967 года, где орудует серийный насильник и убийца.

«Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала в самом центре города происходит серия убийств. Маньяк действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки. К расследованию подключают майора КГБ Чубина, у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел: несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу», — гласит описание сериала на сайте «Кинопоиск».

«Страх над Невой» — совместный проект НТВ и «Иви», который включает в себя девять эпизодов. На телеканале премьера состоится 19 февраля. Режиссером ленты выступил Илья Максимов. Главные роли исполнили Антон Хабаров, Андрей Фролов, Ян Ильвес, Евгения Лыкова и другие.

Фото: Телекомпания НТВ Постер к сериалу «Страх над Невой»

О чем сериал «Несломленная»

В 2024 году состоится премьера еще одного сериала режиссера Сарика Андреасяна — «Несломленная». В основу сценария картины легла книга Екатерины Мартыновой — одной из жертв скопинского маньяка Виктора Мохова, который в 2000 году похитил двух девушек и почти четыре года удерживал их в подвале, подвергая насилию и пыткам.

«Екатерина Мартынова в 14 лет стала жертвой Виктора Мохова, прозванного скопинским маньяком. Преступник продержал Екатерину и ее 17-летнюю подругу Елену Самохину почти четыре года в подвале гаража на своем участке в городе Скопине Рязанской области», — отмечается в описании сериала на «Кинопоиске».

Главные роли в сериале «Несломленная» исполнили Валерия Богданова, Татьяна Сабинова, Сергей Баталов, Андрей Шарыпов и другие. Точная дата премьеры картины, которая состоит из восьми эпизодов, пока не называется.

Про что сериал «Внутри убийцы»

22 февраля на «Кинопоиске» состоится релиз сериала «Внутри убийцы», основанного на одноименном романе израильского писателя Майкла Омера — первой книге детективной трилогии. История расскажет о поиске маньяка, который превращает тела жертв в статуи посреди города.

«Действие перенесли из Чикаго, где происходили события в книге, в Санкт-Петербург и Москву. Профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох (Тихон Жизневский) пытаются вычислить городского душителя. Он не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект: маньяк бальзамирует тела и оставляет их в общественных местах города, превращая в подобие арт-объектов», — подчеркивается на «Кинопоиске».

Режиссер сериала — Владимир Мирзоев, снявший ленту «Топи» с Иваном Янковским. Главные роли исполняют Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шокуров, Сергей Гилев и другие.

Лента включает в себя пять эпизодов. Саундтреком к сериалу станут песни группы «АИГЕЛ» — композиция этого коллектива «Пыяла» звучала в нашумевшей картине «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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