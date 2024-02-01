24 года насиловал дочь и хочет выйти по УДО: история маньяка Фритцля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Йозеф Фритцль в представлении ИИ

В марте австрийский суд может рассмотреть ходатайство о досрочном освобождении маньяка Йозефа Фритцля. В течение 24 лет он удерживал в подвале и насиловал собственную дочь Элизабет, а его жена ничего об этом не знала. Юристы считают, что у Фритцля высокие шансы выйти по УДО. NEWS.ru разбирался в деталях громкого дела.

Как стало известно о преступлениях Фритцля

19 апреля 2008 года внучку Йозефа Фритцля Кирстен госпитализировали в больницу Амштаттена с некой неустановленной инфекцией. 42-летняя мать девочки Элизабет положила в карман малышки записку, в которой умоляла медиков помочь ребенку. Это не единственное, что насторожило врачей: в медицинских базах не было ни одной записи о Кирстен.

Сотрудники больницы обратились к Элизабет по телевидению и попросили ее прояснить ситуацию. Женщина уговорила отца отвезти ее в больницу к дочери. Там Йозефа Фритцля и задержали. Это произошло 26 апреля.

За что осудили маньяка Йозефа Фритцля

В ходе расследования полицейские установили, что мужчина 24 года держал дочь в заточении в бункере, который австриец выкопал рядом с подвалом своего дома. Это место удалось обнаружить не сразу: вход находился в мастерской за полками с краской. Чтобы попасть в бункер, надо было открыть 300-килограммовую металлическую дверь с электронным замком

Строительство импровизированной тюрьмы для своей дочери Фритцль задумал еще в 1978 году, когда Элизабет было 12 лет. Он завершил работу к совершеннолетию девушки. 28 августа 1984 года, спустя несколько месяцев после 18-летия дочери, Йозеф отправил Элизабет в бункер.

Почти четверть века Фритцль регулярно насиловал дочь. Впервые он надругался над Элизабет, когда ей было 11 лет. Позже Йозеф принуждал ее к интимной связи в машине, на прогулках в лесу и в подвале. Элизабет никому не рассказывала об этом, в 16 лет она попыталась сбежать из дома, но ее нашли и вернули.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Заточение Элизабет в представлении ИИ

Дочь Фритцля родила от него семь детей. Один из них — Михаэль — умер сразу после рождения из-за проблем с дыханием: его тело мужчина сжег в печи. Трое — Кирстен, Штефан и Феликс — жили с матерью под землей, а остальные — Лиза, Моника и Александр — с отцом в доме. Они не встречались друг с другом до 2008 года.

Суд над Йозефом Фритцлем состоялся в городе Санкт-Пёльтен спустя год и один месяц — 19 марта 2009 года. Коллегия присяжных в составе восьми человек единогласно признала австрийца виновным по всем пунктам: он получил срок за сексуальное насилие, инцест, убийство по неосторожности (речь о гибели Михаэля. — NEWS.ru) и незаконное лишение свободы.

Фритцля приговорили к самому суровому возможному наказанию — пожизненному заключению в охраняемой психиатрической клинике. Перед этим он изменил свою фамилию на Майрхофф, чтобы избежать нападений других осужденных. Издание The New York Times тогда писало: «Маловероятно, что господина Фритцля когда-нибудь освободят, но такая возможность все же есть».

Как Фритцль столько лет скрывал свои преступления

У Йозефа и Розмари Фритцль было семеро детей, включая Элизабет. Окружающие отзывались о них как об обычной семье. Один из их сыновей (братьев Элизабет) позже раскрыл правду: его отец был тираном и болезненно властным человеком.

Розмари ничего не знала о том, что Фритцль держит дочь в бункере. Когда Элизабет пропала, Йозеф рассказал соседям и жене, что она сбежала из дома, чтобы вступить в секту. Он даже обратился в полицию, где в его выдуманную версию поверили.

Супруги воспитывали троих детей своей дочери. Всем окружающим мужчина объяснял, что Элизабет сама подкидывала им своих отпрысков: он заставлял дочь писать матери письма, в которых девушка утверждала, что у нее все хорошо, она скоро вернется, и просила позаботиться о детях.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Заточение Элизабет в представлении ИИ

Матери Элизабет удалось доказать, что она действительно ни о чем не догадывалась. Бункер был звуконепроницаемым, о его существовании она не знала, Фритцль не подпускал ее близко. Все подозрения с женщины сняли в 2011 году.

Розмари развелась с Йозефом, несмотря на его уговоры. Затем она переехала в Линц, где живет до сих пор на пенсию и доходы от рукоделия. Периодически она видится с внуками, детьми Элизабет.

Почему Фритцль может выйти на свободу досрочно

В январе появились слухи о том, что Фритцля несколько раз видели в окрестностях города Кремс-ан-дер-Донау, он якобы пил кофе в местных кафе. Уже 25 января его впервые сфотографировали за пределами психиатрической лечебницы: преступника запечатлели на заднем сидении полицейского фургона, который подвез его к черному входу окружного суда.

Утром того же дня состоялось слушание по вопросу перевода Фритцля в обычную тюрьму. Тогда его адвокат Астрид Вагнер сообщила, что психиатрическая экспертиза показала — ее клиент больше не опасен для общества.

В марте пройдет 15 лет с момента вынесения приговора австрийцу. По местным законам, по истечении этого срока у заключенного появляется право на досрочное освобождение. Вероятно, Фритцль хочет им воспользоваться, ведь последние два года он просил об УДО дважды.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Йозеф Фритцль в представлении ИИ

По сведениям защиты, 88-летний австриец находится в плохом физическом состоянии: для передвижения ему якобы требуются ходунки. Кроме того, у Фритцля диагностировали болезнь Альцгеймера.

Состоявшееся 25 января заседание суда Вагнер назвала успешным. Тогда она рассказывала журналистам, что ее подзащитный в очередной раз раскаялся и «был на грани того, чтобы расплакаться». Это создает предпосылки для освобождения Фритцля в предстоящем марте: при положительном решении суда мужчину переведут в дом престарелых.

Как живет Элизабет Фритцль сегодня

О жизни Элизабет Фритцль известно не так много. Как пишут зарубежные СМИ, сейчас ей 57 лет, и она «смогла перестроить свою жизнь» после пройденного курса психотерапии.

Еще во время судебного заседания женщина сменила имя, власти помогли ей обеспечить полную анонимность. Сегодня Элизабет живет в некой «Деревне X», все жители которой, по утверждениям журналистов, работают в полиции.

Элизабет воспитывает шестерых детей, которых родила от отца. В 2018 году она вышла замуж. Предположительно, ее супругом стал телохранитель Томас Вагнер, который обеспечивал ее безопасность после того, как в 2008 году она вырвалась из плена отца. Вагнер на 23 года моложе своей жены.

По словам психиатров, работавших с Элизабет, отношения с Томасом в значительной степени помогли ей справиться с тем ужасом, который ей пришлось пережить.

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