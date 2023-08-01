По любви? Как челябинский маньяк 14 лет держал в плену и насиловал девушку

Фото: t.me/sledcom_press

Челябинский областной суд арестовал на два месяца Владимира Ческидова, обвиняемого в изнасиловании девушки, которую он держал в плену 14 лет. Что известно о мужчине, его других жертвах и реакции общества?

Об этой истории стало известно накануне, 31 июля, когда женщина по имени Екатерина смогла вырваться из плена, в котором находилась почти 14 лет. Она прибежала к своей сестре, живущей рядом с местом заточения. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Как жительница Челябинска смогла вырваться из плена

По версии следствия, Владимир Ческидов похитил девушку, когда ей было 19 лет. Мужчина встретил ее на железнодорожном вокзале и пригласил к себе домой в поселок Смолино. Там он начал угрожать ей ножом, установил на окнах дома решетки и все эти годы насиловал потерпевшую.

Сбежать девушке удалось 30 июля 2023 года. Ческидов был госпитализирован в психологическую клинику после распития спиртных напитков. Жертва воспользовалась моментом и покинула место своего заточения.

Владимир Ческидов, предположительно, убил свою предыдущую пленницу, сообщает РИА Новости. Останки женщины были обнаружены на участке подозреваемого. Личность погибшей устанавливается.

Фото: t.me/sledcom_press

Мать челябинского маньяка и ее роль

Мать Ческидова прикрывала своего сына перед соседями, которые подозревали, что мужчина может держать в плену девушку, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что соседи разделились на два лагеря. Кто-то думал, что ничего странного не происходит, а кто-то давно заметил, что «спутница» соседа ведет себя очень странно. Мать мужчины заявляла окружающим, что девушка сильно влюблена в ее сына и спокойно ездит навещать своих родственников.

В доме челябинского маньяка следователи обнаружили диски с фильмами порнографического содержания, два фаллоимитатора, самодельные деревянные приспособления для удержания человека в неподвижном состоянии и деревянный намордник, сообщает РИА Новости.

Какие последствия могут ждать девушку после 14 лет заточения

Екатерина Мартынова (жертва Скопинского маньяка. -- NEWS.ru) в беседе с «Лентой.ру» заявила, что самое главное, что девушка осталась жива, и ей сейчас будет крайне необходима поддержка близких.



«Любовь и забота близких всегда лечит. Я желаю ей очень много душевных сил и верю, что в будущем у нее все будет хорошо», — сказала Мартынова.

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин пояснил, что жертве челябинского маньяка понадобится достаточно много времени, чтобы восстановиться после длительного пребывания в плену.

«Безусловно, это событие кардинальным образом повлияло на ее психику. Как бы ни была устойчива психика, она определенно была деформирована общением с похитителем», — заявил специалист в комментарии «Вечерней Москве».

Что происходило во время судебного заседания

Фото: t.me/sledcom_press

Владимир Ческидов расплакался в суде во время оглашения решения по мере пресечения 1 августа. Он заявил, что не насиловал 33-летнюю Екатерину. Обвиняемый до сих пор уверен, что у них все «было по любви». Центральный районный суд Челябинска отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

При этом мать Ческидова продолжала настаивать на том, что девушка все эти 14 лет жила в их семье добровольно. Женщине может грозить до 15 лет колонии.

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