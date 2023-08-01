Опубликовано видео из дома, где челябинский маньяк 14 лет удерживал девушку

Фото: СК РФ

В Сети появилась очередная видеозапись из дома в поселке Смолино под Челябинском, где 14 лет в плену маньяка Владимира Ческидова провела девушка Екатерина. Ролик с экскурсией по постройкам на территории домохозяйства опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что во дворе, кроме жилого дома, много хозпостроек гаражного или складского типа.

Ранее в Сети появились кадры видеосъемки от Следственного комитета. По данным следствия, челябинец похитил женщину осенью 2009 года, пригласив в свой дом под предлогом распития спиртных напитков. Вместе с ней в плен к мужчине попала еще одна женщина. Он систематически насиловал пленниц, а в 2011 году убил одну из них. Останки девушки нашли в погребе жилого дома.

Разбирательство против Ческидова ведется по трем статьям: изнасилование, убийство, похищение человека. Фигурантом дела также стала мать подозреваемого. Ей инкриминируют соучастие в похищении человека.

Екатерина смогла сбежать из плена 30 июля, когда мужчина был госпитализирован после обострения психиатрического расстройства, вызванного алкоголизмом. Сначала девушка добралась для своей сестры, а после они вместе обратились в полицию.