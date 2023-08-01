Ходил за жертвой с ножом: новые подробности похищения челябинским маньяком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сестра похищенной 14 лет назад в Челябинской области девушки в беседе с Telegram-каналом Baza рассказала подробности нахождения потерпевшей в доме маньяка. По ее словам, женщину удерживал мужчина, привязывал и заклеивал рот.

Она мне в трубку звонит и плачет, говорит: «я была в рабстве». Начала рассказывать, что ее держал мужчина, привязывал ее, руки заклеивал, связывал, рот скотчем заклеивал. Она там находилась с мамой его, за этой мамой ухаживала, помогала ей — уборка готовка, — отметила собеседница.

По словам женщины, мама злоумышленника хорошо относилась к его жертве. Однако маньяк постоянно ходил за девушкой с ножом.

Он прятал нож и угрожал ей при этом. Видимо, шаг влево, шаг вправо, там расстрел. Там была еще какая-то девушка. Он ее представил, что она его жена, — добавила сестра пострадавшей.

Когда пленница осталась один на один с другой девушкой, та созналась, что не является женой похитителя. В итоге у второй девушки произошел конфликт со злоумышленником, в ходе которого он нанес ей ножевое ранение в голову.

Девочка эта начала звать на помощь, чтобы ей помогли. Она [сестра] вышла, смотрит, а он уже с ножом стоит и говорит ей, что «если будешь себя так вести, то ты так же получишь». Она [сестра] ему помогала. Он ее [девочку] разрезал, в какой-то бачок сложил. Ее руки и ноги, останки. И они с ним пошли закапывать, — заявила родственница девушки.

При этом пленница помогала матери похитителя готовить и убираться, но если мужчине надо было отлучиться, он ее приковывал к конструкции.

Она говорит, что они пошли во двор, и его мать вышла и взяла с собой телефон, как-то умудрилась. И говорит, что пошла якобы кому-то звонить. Его мать (сестру) предупредила, что она вызовет психушку. То есть, чтобы (сестра) отвлекла его. Она вызвала, и вот пока его скрутили, мне, говорит, его мама сказала: «беги отсюда». Как она так ее спокойно взяла и отпустила? — заключила женщина.

Ранее сообщалось, что житель поселка Смолино Челябинской области 14 лет назад похитил девушку и все это время удерживал ее в плену. Возбуждено уголовное дело.