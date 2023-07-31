Появилось видео из дома, где челябинец 14 лет удерживал похищенную женщину СКР показал видео из дома челябинца, 14 лет удерживавшего в неволе женщину

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал в своем Telegram-канале видео из дома, в котором житель Челябинска в течение 14 лет удерживал похищенную женщину. Она сумела сбежать после того, как мужчина попал в больницу с обострением психического заболевания.

По данным следствия, челябинец похитил женщину по имени Екатерина осенью 2009 года, пригласив в свой дом под предлогом распития спиртных напитков. По сведениям Telegram-канал Mash, вместе с ней в плен к мужчине попала ее подруга. Он систематически насиловал пленниц, а спустя год убил подругу Екатерину.

Саму ее мужчина часто бил, в том числе по голове, поэтому она забыла все контактные данные своих родных и не могла им позвонить. Уходя, он связывал Екатерину, пристегивал ее к балке и заклеивал рот скотчем. Похититель выпускал женщину только для работы по дому, чтобы та помогала его матери, ухаживала за ней, убиралась и готовила. Соседи о происходящем в доме мужчины не догадывались.

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