Челябинскому маньяку предъявлены обвинения по трем статьям УК СКР предъявил челябинскому маньяку обвинения в похищении, изнасиловании и убийстве

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Жителю поселка Смолино Челябинской области Владимиру Ческидову, в течение 14 лет державшему в плену женщину, предъявлены обвинения по статьям о похищении, изнасиловании и убийстве, сообщается на сайте регионального управления СКР. Фигурантом уголовного дела также стала его мать, она обвиняется в похищении человека.

Следственными органами СКР по Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека), ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование), его матери предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.

О том, что челябинец насильно удерживал в своем доме на протяжении 14 лет похищенную женщину, стало известно накануне. Пленнице удалось сбежать, когда маньяка госпитализировали из-за обострения психического заболевания, и он забыл запереть дверь комнаты, в которой держал пленницу. По словам женщины, маньяк периодически ее избивал и насиловал. Она также рассказала о существовании еще одной пленницы, которую мужчина впоследствии убил.

Мать челябинца подтвердила, что в их доме в течение 14 лет жила женщина, но заявила, что она находилась там добровольно. По ее словам, пострадавшая являлась сожительницей сына, и противоправных действий в отношении нее не совершалось.