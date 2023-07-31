Мать челябинского похитителя вступилась за него Мать похитителя из Челябинска: девушка жила с сыном добровольно и была его сожительницей

Фото: СК РФ

Мать мужчины, который подозревается в похищении девушки и насильном удержании в заключении ее в течение 14 лет, рассказала, что женщина жила с ним добровольно в поселке Смолино, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Челябинской области. По ее словам, пострадавшая являлась сожительницей сына.

Она подтвердила факт проживания у них в доме девушки, сообщив, что это сожительница ее сына. Она проживала с ними добровольно, противоправных действий в отношении потерпевшей при ней не совершалось, — сказал собеседник канала.

В правоохранительных органах уточнили, что мать не знала об убийстве женщины по имени Оксана, которая проживала в доме в 2009 году, когда подозреваемый привел девушку. Кроме того, родительница добавила, что пострадавшая покинула их дом после того, как мужчина был госпитализирован.

Ранее стало известно, что челябинский маньяк похитил девушку осенью 2009 года, заманив в свой дом под предлогом распития алкоголя. Он удерживал жертву в отдельной комнате и часто избивал, нанося удары по голове. Когда мужчина уходил, он связывал пленницу, пристегивал к балке и заклеивал ей рот скотчем. Похититель выпускал ее из комнаты только для работы по дому.

Так как дом был окружен забором, соседи не знали о происходящем. По словам потерпевшей, в последнее время похититель злоупотреблял алкоголем и угрожал убийством ей и даже своей матери, которая тоже проживала в доме.

Сумевшая сбежать из плена подозреваемого 33-летняя женщина рассказала, что в 2011 году маньяк убил другую свою жертву и расчленил ее. Следователи обнаружили останки в погребе частного домовладения.

Против мужчины возбуждено два уголовных дела.