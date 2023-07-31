В Челябинске женщина сбежала от маньяка, который держал ее в плену 14 лет Челябинка сбежала из плена маньяка, который украл ее вместе с подругой в 2009 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из челябинского поселка сбежала девушка, которую местный житель похитил в 2009 году и все это время насильно удерживал, сообщает Telegram-канал Mash. Девушка смогла сбежать из плена, когда маньяк был госпитализирован, забыв закрыть дверь в комнату, где удерживал жертву. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали, — сообщили в Следкоме.

По данным Mash, пострадавшую зовут Екатерина, а подозреваемого — Владимир. Сообщается, что в 2009 году Екатерина и ее подруга познакомились с Владимиром у железнодорожного вокзала в Челябинске. Он пригласил их к себе домой, а после запер в одной из комнат. Подругу Екатерины он убил спустя год и систематически насиловал обеих девушек.

Как уточняет Telegram-канал Baza, маньяк почти всё время держал жертву в комнате и часто бил по голове, причем так, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре. Когда мужчина уходил, он связывал девушку, пристёгивал ее к балке и заклеивал рот скотчем. Похититель выпускал Екатерину только для работы по дому, чтобы та помогала его матери, ухаживала за ней, убиралась и готовила.

Соседи не могли догадаться, что происходит: дом был окружён забором, а сам Владимир редко выходил из дома. При этом, по словам потерпевшей, в последнее время Владимир сильно пил, часто угрожал убийством не только Кате, но и своей матери. В итоге женщина решила вызвать сыну скорую психиатрическую помощь, а самой Кате посоветовала бежать.

Мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу из-за изменений, вызванных употреблением алкоголя. Против него возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

По данным Mash, на заднем дворе частного дома также найдены останки еще нескольких человек. Также канал сообщает, что местные жители никогда не встречали подозреваемого. Он жил с матерью, но односельчане считали, что женщина живет в доме одна.

Ранее в Рязанской области продлили арест для скопинского маньяка Виктора Мохова до 7 августа. Мужчина ранее отбыл наказание за насилие и удержание в подвале двух девушек на протяжении четырех лет. Но на свободе он пробыл недолго и был арестован после того, как помог знакомым спрятать труп собутыльника.