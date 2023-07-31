«Расчленил и закопал»: против маньяка из Челябинска возбудили еще одно дело Против челябинского маньяка возбудили дело об убийстве в 2011 году

Фото: СК РФ

Дом, где мужчина удерживал женщину

Против челябинского маньяка возбуждено дело об убийстве, совершенном в 2011 году, сообщается на сайте регионального управления СКР. Сумевшая сбежать из плена подозреваемого 33-летняя женщина рассказала, что в 2011 году маньяк убил другую свою жертву и расчленил ее. Следователи обнаружили останки в погребе частного домовладения.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома, — сообщает пресс-служба СКР.

Женщина, рассказавшая об убийстве, провела в плену у мужчины 14 лет: по ее словам, мужчина бил ее и периодически насиловал, а также связывал, пристегивал к балке и заклеивал рот скотчем, выпуская только для работы по дому. Мать похитителя жила в этом же доме. Недавно ее сын, будучи в запое, начал вести себя агрессивно, и ей пришлось вызвать скорую. Перед госпитализацией он забыл запереть дверь в комнату пленницы, которой удалось бежать и найти свою сестру, которая обратилась с заявлением в полицию.

Девушка — выпускница интерната. Когда она оказалась в плену, ей было 19 лет. Ее сестра рассказала журналистам, что у родственницы ощутимо повреждена психика и ей понадобится помощь психиатра.