«Психика нарушена»: сестра жертвы челябинского маньяка о состоянии девушки Сестра пленницы челябинского маньяка заявила, что родственнице потребуется помощь психиатра

Фото: СК РФ

Дом, где мужчина удерживал женщину

Пленница челябинского маньяка на момент похищения в 2009 году являлась выпускницей интернета, рассказала «360» сестра потерпевшей. Родственница обратилась в полицию с заявлением о пропаже сестры в 2018 году, а 30 июля девушка объявилась сама. С ее слов, мужчина постоянно избивал пленницу, ходил за ней с ножом и привязывал к батарее.

Ее в 00:30 привезли из Следственного комитета. <…> Сегодня утром ее опять забрали, допрашивают. У нее шок такой. Ей психиатр будет нужен. У нее психика нарушена очень сильно. <...> Он издевался над ней, сильно бил по голове. Везде ходил за сестрой с ножом. Руки привязывал к батарее проводами или веревкой. Рот скотчем заклеивал, — рассказала женщина.

Маньяк выпускал девушку из комнаты только для того, чтобы она помогала матери. В последние дни мужчина много пил. Девушка обратилась к пенсионерке и сказала, что мужчина собирается их обеих убить. Тогда женщина вызвала психиатрическую службу, а когда мужчину госпитализировали, отпустила девушку.

По данным «Известий», на месте преступления были найдены самодельные приспособления для удержания человека в неподвижном состоянии. Также в доме были обнаружены человеческие останки. Медицинский эксперт предполагает, что человека, чьи останки были найдены, убили ударом ножа по голове.

Один из соседей был в гостях у матери похитителя и ни разу не видел ее сына и его пленницу. Сосед рассказал, что мужчина не выходил из дома даже в магазин. Мать рассказывала, что сын нигде не работал и уже был судим.