«Минимум полгодика надо»: дядя похищенной челябинки о ее состоянии Дядя похищенной в Челябинской области девушки рассказал о ее состоянии

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Житель Челябинска Анатолий, дядя девушки, которая провела в плену у местного маньяка 14 лет, рассказал телеканалу «Звезда», что его племянница неохотно делится своей историей с родными. Сам он отмечает, что девушка чувствует себя неплохо, но для восстановления после этой истории ей понадобится время.

Неплохо. Я думал, хуже будет. Я ее спрашиваю [о подробностях], [она] говорит: «Потом». Я понял, что минимум полгодика надо, чтобы она немножечко освоилась. Дело в том, что они ходили в полицию, — рассказал мужчина.

Мужчина рассказал, что поисками племянницы занималась его дочь. Заявление о пропаже было написано в 2018 году, но в какой-то момент они решили, что девушка ушла в монастырь. 30 июля, когда племянница позвонила ему, он был пьян и не сразу понял, что произошло.

31 июля стало известно об освобождении из 14-летнего плена 33-летней Екатерины. СМИ рассказали, что Екатерина и ее насильник Владимир познакомились в 2009 году на вокзале, тогда он и пригласил ее к себе домой. С тех пор он удерживал девушку в своем домовладении. Также у него была еще одна жертва, которую он убил в 2011 году после попытки позвать на помощь. Тело убитой он расчленил и захоронил в погребе дома. Екатерина смогла сбежать из плена, когда Владимира госпитализировали на фоне психопатологии, обострившейся из-за алкоголизма.

Пленница челябинского маньяка на момент похищения в 2009 году являлась выпускницей интерната. По словам сестры потерпевшей, Владимир постоянно избивал пленницу, ходил за ней с ножом и привязывал к батарее. Родственница уверена, что сестре понадобится помощь психиатра.