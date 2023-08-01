Мать челябинского маньяка отрицает, что ее сын 14 лет держал жертву в плену

Фото: СК РФ

72-летняя мать Владимира Ческидова, обвиняемого в том, что он 14 лет удерживал в плену и насиловал женщину, на суде заявила, что та жила с ее сыном добровольно, видео с утверждениями пенсионерки из здания суда поделился Telegram-канал SHOT. По признаниям матери арестованного, в их доме всегда были открыты двери, и женщина могла спокойно уйти.

Как уточняет SHOT, пенсионерка является фельдшером по образованию. По ее словам, ее супруг умер пять лет назад. Она также проходит подозреваемой в деле о похищении человека, ей может грозить уголовное наказание в виде 15 лет колонии.

Ранее Челябинский областной суд арестовал на два месяца Ческидова по обвинению в пленении женщины на протяжении 14 лет и насилии над ней. Его также обвиняют в убийстве девушки, которое мужчина совершил в 2011 году.

Утверждается, что житель поселка Смолино Челябинской области удерживал в плену женщину, похищенную в 2009 году. Он заставлял ее убирать и готовить, а также избивал и насиловал. Когда мужчина уходил, он связывал пленницу, пристегивал ее к балке и заклеивал рот скотчем. Так как дом был окружен забором, соседи не знали о происходящем.

По словам потерпевшей, в последнее время похититель злоупотреблял алкоголем, угрожая убийством и пленнице, и своей матери, которая проживала в том же доме. Именно она вызвала своему сыну скорую психиатрическую помощь. Пленница воспользовалась этим, чтобы сбежать.

В результате правоохранителями возбуждены два уголовных дела — по похищению человека и убийству. В доме Владимира и на участке уже провели обыск. В хозяйственных постройках сотрудники правоохранительных органов нашли останки человека — предположительно, второй пленницы.