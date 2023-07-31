Стало известно о психическом заболевании удерживавшего женщину челябинца СК РФ: удерживавший женщину в плену с 2009 года челябинец страдает психическим заболеванием

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Житель Челябинска, который с 2009 года удерживал в своем доме женщину, страдает психическим заболеванием, сообщает региональное управление Следственного комитета России. По данным ведомства, жертве удалось сбежать, воспользовавшись обострением болезни, из-за которой маньяк попал в больницу.

После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали, — рассказали в СК РФ.

Сейчас мужчина содержится в лечебном учреждении под надзором сотрудников правоохранительных органов. Следователи устанавливают детали преступления.

Ранее уже сообщалось, что преступник похитил женщину еще осенью 2009 года, заманив в свой дом под предлогом распития спиртных напитков. Он удерживал жертву в отдельной комнате и часто избивал, нанося удары по голове. Когда мужчина уходил, он связывал пленницу, пристегивал ее к балке и заклеивал рот скотчем. Похититель выпускал ее только для работы по дому.

Так как дом был окружен забором, соседи не знали о происходящем. По словам потерпевшей, в последнее время похититель злоупотреблял алкоголем и угрожал убийством ей и даже своей матери, которая также проживала в доме.