Суд арестовал челябинского маньяка, 14 лет державшего в плену женщину Челябинский суд арестовал на два месяца мужчину, 14 лет державшего в плену женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинский областной суд арестовал на два месяца Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в плену и насиловал женщину, сообщает РИА Новости. Его также обвиняют в убийстве девушки, которое мужчина совершил в 2011 году.

Избрать обвиняемому Ческидову Владимиру Николаевичу, 1972 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца — до 30 сентября, — сказал судья.

Ранее стало известно, что житель поселка Смолино Челябинской области удерживал в плену женщину, похищенную в 2009 году. Он заставлял ее убирать и готовить, а также избивал и насиловал. Когда мужчина уходил, он связывал пленницу, пристегивал ее к балке и заклеивал рот скотчем. Так как дом был окружен забором, соседи не знали о происходящем.

По словам потерпевшей, в последнее время похититель злоупотреблял алкоголем, угрожая убийством и пленнице, и своей матери, которая проживала в том же доме. Именно она вызвала своему сыну скорую психиатрическую помощь. Пленница воспользовалась этим, чтобы сбежать.

В результате правоохранителями возбуждены два уголовных дела — по похищению человека и убийству. В доме Владимира и на участке уже провели обыск. В хозяйственных постройках сотрудники правоохранительных органов нашли останки человека — предположительно, второй пленницы.