Опубликована первая фотография челябинского маньяка после задержания Подозреваемого в убийстве и похищении жителя Челябинска доставили в суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя поселка Смолино Владимира Ческидова, также известного как «смолинский маньяк», доставили в зал суда, сообщает телеканал RT. В Сети появилась первая фотография мужчины с момента задержания. На кадре видно, что он стоит за решеткой, окруженный сотрудниками полиции и журналистами.

По данным следствия, Ческидов похитил женщину осенью 2009 года, пригласив ее в дом под предлогом распития спиртных напитков. Вместе с ней в плен попала ее подруга. Спустя год мужчина убил подругу первой девушки, а ее саму часто бил и систематически насиловал. Похититель выпускал ее только для работы по дому. Соседи о происходящем в доме Ческидова не догадывались. Всего девушка пробыла в плену около 14 лет.

В свою очередь мать задержанного утверждает, что женщина жила с ним добровольно. По ее словам, никаких противоправных действий к ней Ческидов не применял. В настоящее время следователи продолжают расследование, мужчине были предъявлены обвинения по статьям о похищении человека, убийстве и изнасиловании с угрозой убийства. Его матери также предъявлено обвинение по статье о похищении. Следственный комитет России ходатайствует об аресте обоих.