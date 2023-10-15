Ошибки, подлоги и пытки: как поймали маньяка Чикатило 15 октября 1993 года ростовский суд приговорил к смертной казни серийного убийцу

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Во время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Романовичем Чикатило

Суд над Андреем Чикатило, который обвинялся в убийстве 53 человек, мог бы претендовать на процесс десятилетия на постсоветском пространстве. Маньяк в зале суда размахивал половыми органами, кричал, бредил, рассказывая, что защищал Белый дом от ГКЧП. Родственники убитых падали в обморок. Адвокаты давили на жалость и невменяемость Чикатило. Однако психиатры были неумолимы — вменяем, а значит, может понести наказание за свои преступления. 15 октября 1993 года Андрея Чикатило приговорили к расстрелу. А 14 февраля 1994 года — расстреляли. История главного советского маньяка — в материале NEWS.ru.

Юность маньяка

Андрей Чикатило родился в 1936 году в Харьковской области Украины. Он пережил нацистскую оккупацию. Что он тогда пережил — неизвестно. Однако в будущем появятся мифы, источником которых будет сам Чикатило, что именно в это время он перенес тяжелую психологическую травму, из-за которой и стал маньяком.

Зато точно известно, что в детстве он подвергался травле со стороны одноклассников. Его также била мать — из-за того, что в подростковом возрасте Чикатило страдал энурезом. В школе он был замкнутым, но очень прилежным учеником. Окончил её в 1954 году почти с одними пятерками. А в 1957 году попал в Советскую армию, где, по ряду свидетельств, подвергся сексуальному насилию.

Вернувшись на «гражданку», в 1960-м и вплоть до 1970 года Чикатило жил довольно рядовой жизнью советского гражданина. Женился, вступил в КПСС, работал, родились дети. Его жена, уже после поимки Чикатило, не поверила в его вину, так как он был добрым и нежным и к ней, и к их детям.

В 1970 году Чикатило заочно закончил филологический факультет Ростовского госуниверситета.

Из педофилов в убийцы

В 1970 году Андрей Чикатило пошел работать учителем в школу в городе Новошахтинске. Вскоре обнаружилось, что 34-летний преподаватель лезет школьницам под юбки.

Особенно нашумевшим стал случай, когда Чикатило просто запер в классе понравившуюся ему ученицу и стал её домогаться. Девушка спаслась, сбежав от него через окно. Случаев сексуальных домогательств было много, но руководство школы заметало всё под ковер. А сам Чикатило оправдывался тем, что ученицы клевещут на него: якобы он просто был требователен к ним, а они таким образом мстили и пытались избавиться от него.

В 1974 году руководство школы не выдержало, и Чикатило пришлось уйти «по собственному». Никакого наказания за домогательства он не понёс, более того, сумел устроиться в другую школу. И там он уже начинал приставать и к мальчикам.

Как рассказывал на следствии сам Чикатило, в декабре 1978 года он встретил девятилетнюю Елену Закотнову. Девочку он якобы пригласил в свой новый дом в Шахтах, там жестоко изнасиловал и задушил. Позже он заявлял, что впервые испытывал такое мощное сексуальное возбуждение, причиняя боль своей жертве. Однако Чикатило не был официально обвинен в этом убийстве, несмотря на признание вины, о причинах этого — ниже.

Часть психиатров, которые изучали дело Чикатило, решили, что именно во время первого убийства у маньяка выработался определённый «стиль». Также был сделан вывод о сексуальной дисфункции Чикатило. Его жена позже подтвердила медицинский диагноз, заявив, что в 1980-х годах он охладел к ней из-за слабого либидо. На любые её попытки заняться с ним сексом, муж отвечал истерикой.

Труп Елены Закотновой обнаружили 24 декабря 1978 года. Оперативно был составлен фоторобот человека, с которым её видели в последний раз. Это был Андрей Чикатило. Рядом с домом, где он проживал, нашли следы крови. Директор школы, где он работал, опознает его. После чего Чикатило оперативно уволили.

Фото: Nonexyst/CC BY-SA 4.0/via Wikimedia Commons Развалины мазанки г. Шахты, Межевой переулок, д. 26. 22 декабря 1978 года было совершено первое убийство Чикатило — 9-летней Елены Закотновой

Жертва первого убийства

Самое удивительное в этой истории, что Чикатило не поймали сразу, хотя против него была масса улик. Вместо него ростовские следователи взяли более удобную жертву — Александра Кравченко, ранее судимого за изнасилование и убийство десятилетней девочки.

Он оказался идеальным кандидатом, хотя у него было алиби. Но в январе 1979 года Кравченко арестовали за кражи. Его жену следователи запугали, так что она опровергла алиби мужа во время убийства Закотновой. Самого Кравченко избили в СИЗО, сначала милиционеры, а потом и подсадные уголовники. В конечном счете он взял убийство на себя.

Поначалу суд приговорил невиновного Кравченко к 15 годам. Но родственники убитой настаивали на смертной казни. После трёх доследований, Кравченко приговаривается к расстрелу. В июле 1983 года приговор приведут в исполнение.

Пока идёт расследование и суд над Кравченко, Чикатило затих. Он ждал, пока суд приговорил невиновного человека к казни, после чего с 1982 года приступил к целой серии убийств. Очень быстро счёт его жертв пошел на десятки.

Фото: Музей ГУ МВД России по РО Александр Кравченко был реабилитирован посмертно

Эпидемия убийств

В 1982 году Чикатило убил семь детей и подростков. Всех их он заманил в лесополосу, обещая показать компьютер или посмотреть редкий фильм на видеомагнитофоне. Либо же прося у них помощи, чтобы донести тяжелую сумку, или предлагая жевательную резинку.

Дети соглашались. С большинством из них он знакомился на автобусных остановках и на вокзалах. Глядя на вежливого интеллигента в очках и с портфелем, в котором обычно лежали нож и вазелин, подростки не ожидали от него ничего плохого.

Убийства шли как под копирку. Десятки ножевых ранений. У мальчиков вырезались половые органы. У женщин всех возрастов отрезались или отгрызались соски и язык, которые маньяк, по собственному признанию, съедал. Глаза у жертв были выколоты. В анус и влагалище убитых Чикатило часто засовывал чужеродные предметы, например палки.

Фото: Музей ГУ МВД России по РО Личные вещи Чикатило

В 1983 году ростовские следователи поняли, что у убийств есть общий почерк и их надо объединить в одно дело. Милиция задержала некоего Шабурова, который содержался в интернате для умственно-отсталых, и появилась версия, что убийства совершаются бандой таких же, как он.

Органы начинают ловить психически больных людей. С каждым новым допросом «банда психов-убийц» растёт в размерах. Каждое новое убийство, которое совершает Чикатило, они берут на себя. Ростовских следователей при этом не интересует, что версии «бандитов» не сходятся друг с другом. Люди явно оговаривают себя под давлением следствия.

Наверх, в Москву, отправляются доклады, что в Ростове уже задержаны предполагаемые убийцы, но «банда» слишком большая, надо выявлять ещё. Но тут генеральному прокурору СССР Владимиру Калиниченко один из ростовских прокуроров посылает доклад, в котором убедительно доказывается, что в Ростове взяли невиновных. В Москву немедленно вызывают всех причастных, и после их докладов курирование дела поручается следователю по особым поручениям Иссе Костоеву.

Задержанных подростков-инвалидов отпустили. Чтобы поймать маньяка, следователи разрабатывают операцию «Лесополоса». Её проведение и результаты контролируются на уровне ЦК КПСС. Милиция резко усиливает патрулирование электричек, парков и вокзалов. Дружинники и оперативники дежурят рядом с лесополосами. Но поймать маньяка не получается.

Между тем Чикатило уже устроился в сбытовые организации Ростовской области. Он часто уезжает в командировки и начинает убивать по всему Союзу.

Он едет в Ташкент. В городе происходят два убийства. Едет в Подмосковье. В Домодедово находят обезображенный труп подростка. Он убивает на Украине. Его жертвы появляются по всей стране.

Но основная масса убийств происходит в Ростовской области. В регионе милиция трясет буквально всех подозрительных. Проверят более 200 тысяч бывших преступников, буйных сумасшедших и умственно отсталых. Раскрыто почти 1100 преступлений, из них около 100 убийств и более 200 изнасилований и покушений на изнасилования. Однако убийства продолжаются.

Фото: Александр Лыскин/РИА Новости Центральный музей МВД РФ. Серийный убийца, маньяк Андрей Чикатило, убивший с особой жестокостью 53 человека

Поимка Чикатило

Попался Чикатило в общем-то случайно. 6 ноября 1990 года он убил свою последнюю жертву рядом с полустанком у города Красный Сулин. К этому моменту на счету маньяка было более 50 убийств.

На Чикатило обратил внимание дежурный милиционер. Обычно на станции кучковались грибники. Но тут из лесу вышел опрятно и не по погоде одетый человек. Милиционер подошел, представился и потребовал документы. Имя и фамилию задержанного сообщили по цепочке наверх, но первоначально не обратили внимания.

Дело в том, что в картотеке значилось, что Андрея Чикатило задерживали и проверяли в 1984 году. Ничего особо предосудительного за ним не числилось.

Позже, когда следователи приедут на место последнего убийства, о Чикатило вспомнят вновь. И вот тут Костоев начнет проверять детально его биографию. Тут же всплывет, что Чикатило домогался школьниц. Всплывет, что его задержали в 1984 году на ростовском рынке, обнаружив в его портфеле нож, веревку и вазелин. Но ростовские следователи вычеркнут Чикатило из списка подозреваемых, потому что у него была якобы вторая группа крови. В то время как на жертвах если и находили, например, сперму, то она была четвёртой группы.

Костоев попросит одну из сотрудниц проверить командировки Чикатило и нераскрытые убийства там, куда он приезжал, которые бы совпадали по почерку с ростовскими. Полное совпадение. После этого Чикатило берут. Берут буднично в Новочеркасске, прямо после пивного ларька.

После своего задержания Чикатило несколько недель содержался в СИЗО ростовского КГБ. Костоев не очень доверял местным следователям после истории «банды-психов». Поначалу маньяк ничего особенного про себя не говорил и на контакт не шел, Костоев даже приглашал психиатра. Только после этого Чикатило раскололся и начал давать показания о своих преступлениях.

Делал он это крайне скрупулёзно. Он практически идеально воссоздавал обстоятельства убийств, точно показывал места захоронения своих жертв и только один раз ошибся. Дело самого страшного советского маньяка составило в итоге 220 томов.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фотографии Андрея Чикатило, насильника и убийцы, сразу после ареста на фоне карты района поиска

Суд над Чикатило

Суд над маньяком начался 14 апреля 1990 года. Меры безопасности были беспрецедентными. Родственники убитых могли попытаться прорваться к нему и линчевать. Потому в зале суда дежурили не только милиционеры, но и бойцы внутренних войск.

Самого Чикатило поместили в железную клетку. Чтобы не проводить его через помещения суда, выход в зал заседания для него сделали из подвала. Так что он сразу оказался в клетке, огороженный от родственников жертв. С последними во время суда по мере чтения экспертиз и результатов следственных экспериментов периодически случались обмороки и истерики. В зале дежурили медики, которые оказывали помощь прямо на месте. Суд из-за таких инцидентов ни разу не прерывался.

При этом сам маньяк прикидывался сумасшедшим. Он истерил, демонстрировал половые органы, вопил, давил на жалость, заявлял, что ни в чём не виноват и оговорил сам себя. Что все убийства ему приписали оптом. Эту версию в будущем частично поддержит следователь по делу Чикатило Исса Костоев. По его мнению, милиция свалила на маньяка несколько «висяков». Чикатило три раза отправляли на психиатрическую экспертизу. И все три раза она давала заключение — вменяем.

Суд продолжился, и Чикатило признали виновным. Приговор начали читать 14 октября 1993 года и закончили на следующий день: «При назначении наказания Чикатило, несмотря ни на какие смягчающие его вину обстоятельства, учитывая чудовищные злодеяния, что он творил, судебная коллегия не может не назначить ему единственное наказание, которое он заслуживает, — исключительную меру, и приговаривает его к смертной казни».

Приговор самому опасному маньяку СССР будет вынесен уже в Российской Федерации и встречен аплодисментами.

Фото: Музей ГУ МВД России по РО Андрей Чикатило в камере

Параллельно с этим следователь Костоев пытался реабилитировать расстрелянного Кравченко и привлечь к ответственности тех, кто вел его дело. Первое ему удалось, а вот дело против работников милиции, прокуратуры и судов совместно приговоривших к смерти невиновного человека, развалилось. Костоев считал, что органы пытались скрыть свои грехи, а судьи не хотели судить своих.

В результате убийство Елены Закотновой, первое преступление маньяка, было вычеркнуто из обвинительного заключения, как и ряд других дел, которые судьи посчитали недостаточно обоснованными. Чикатило признавался невиновным в её убийстве. Кравченко был реабилитирован. А это убийство до сих пор считается нераскрытым.

После осуждения Чикатило не сдался. Он написал четыре прошения о помиловании на имя президента Бориса Ельцина. В них он будет убеждать его, что является жертвой коммунистической системы, что его надо лечить. Но все апелляции отклонялись.

14 февраля 1994 года Андрея Чикатило затолкали в милицейский УАЗ и повезли к месту казни. По свидетельству тех, кто охранял его, Чикатило до последнего не верил, что его расстреляют. Вечером 14 февраля Чикатило был казнен выстрелом в затылок. Самый страшный советский маньяк был похоронен в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.

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