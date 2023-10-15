Суд над Андреем Чикатило, который обвинялся в убийстве 53 человек, мог бы претендовать на процесс десятилетия на постсоветском пространстве. Маньяк в зале суда размахивал половыми органами, кричал, бредил, рассказывая, что защищал Белый дом от ГКЧП. Родственники убитых падали в обморок. Адвокаты давили на жалость и невменяемость Чикатило. Однако психиатры были неумолимы — вменяем, а значит, может понести наказание за свои преступления. 15 октября 1993 года Андрея Чикатило приговорили к расстрелу. А 14 февраля 1994 года — расстреляли. История главного советского маньяка — в материале NEWS.ru.

Юность маньяка

Андрей Чикатило родился в 1936 году в Харьковской области Украины. Он пережил нацистскую оккупацию. Что он тогда пережил — неизвестно. Однако в будущем появятся мифы, источником которых будет сам Чикатило, что именно в это время он перенес тяжелую психологическую травму, из-за которой и стал маньяком.

Зато точно известно, что в детстве он подвергался травле со стороны одноклассников. Его также била мать — из-за того, что в подростковом возрасте Чикатило страдал энурезом. В школе он был замкнутым, но очень прилежным учеником. Окончил её в 1954 году почти с одними пятерками. А в 1957 году попал в Советскую армию, где, по ряду свидетельств, подвергся сексуальному насилию.

Вернувшись на «гражданку», в 1960-м и вплоть до 1970 года Чикатило жил довольно рядовой жизнью советского гражданина. Женился, вступил в КПСС, работал, родились дети. Его жена, уже после поимки Чикатило, не поверила в его вину, так как он был добрым и нежным и к ней, и к их детям.

В 1970 году Чикатило заочно закончил филологический факультет Ростовского госуниверситета.

Из педофилов в убийцы

В 1970 году Андрей Чикатило пошел работать учителем в школу в городе Новошахтинске. Вскоре обнаружилось, что 34-летний преподаватель лезет школьницам под юбки.

Особенно нашумевшим стал случай, когда Чикатило просто запер в классе понравившуюся ему ученицу и стал её домогаться. Девушка спаслась, сбежав от него через окно. Случаев сексуальных домогательств было много, но руководство школы заметало всё под ковер. А сам Чикатило оправдывался тем, что ученицы клевещут на него: якобы он просто был требователен к ним, а они таким образом мстили и пытались избавиться от него.

В 1974 году руководство школы не выдержало, и Чикатило пришлось уйти «по собственному». Никакого наказания за домогательства он не понёс, более того, сумел устроиться в другую школу. И там он уже начинал приставать и к мальчикам.

Как рассказывал на следствии сам Чикатило, в декабре 1978 года он встретил девятилетнюю Елену Закотнову. Девочку он якобы пригласил в свой новый дом в Шахтах, там жестоко изнасиловал и задушил. Позже он заявлял, что впервые испытывал такое мощное сексуальное возбуждение, причиняя боль своей жертве. Однако Чикатило не был официально обвинен в этом убийстве, несмотря на признание вины, о причинах этого — ниже.

Часть психиатров, которые изучали дело Чикатило, решили, что именно во время первого убийства у маньяка выработался определённый «стиль». Также был сделан вывод о сексуальной дисфункции Чикатило. Его жена позже подтвердила медицинский диагноз, заявив, что в 1980-х годах он охладел к ней из-за слабого либидо. На любые её попытки заняться с ним сексом, муж отвечал истерикой.

Труп Елены Закотновой обнаружили 24 декабря 1978 года. Оперативно был составлен фоторобот человека, с которым её видели в последний раз. Это был Андрей Чикатило. Рядом с домом, где он проживал, нашли следы крови. Директор школы, где он работал, опознает его. После чего Чикатило оперативно уволили.

Развалины мазанки г. Шахты, Межевой переулок, д. 26. 22 декабря 1978 года было совершено первое убийство Чикатило — 9-летней Елены ЗакотновойФото: Nonexyst/CC BY-SA 4.0/via Wikimedia CommonsРазвалины мазанки г. Шахты, Межевой переулок, д. 26. 22 декабря 1978 года было совершено первое убийство Чикатило — 9-летней Елены Закотновой

Жертва первого убийства

Самое удивительное в этой истории, что Чикатило не поймали сразу, хотя против него была масса улик. Вместо него ростовские следователи взяли более удобную жертву — Александра Кравченко, ранее судимого за изнасилование и убийство десятилетней девочки.

Он оказался идеальным кандидатом, хотя у него было алиби. Но в январе 1979 года Кравченко арестовали за кражи. Его жену следователи запугали, так что она опровергла алиби мужа во время убийства Закотновой. Самого Кравченко избили в СИЗО, сначала милиционеры, а потом и подсадные уголовники. В конечном счете он взял убийство на себя.

Поначалу суд приговорил невиновного Кравченко к 15 годам. Но родственники убитой настаивали на смертной казни. После трёх доследований, Кравченко приговаривается к расстрелу. В июле 1983 года приговор приведут в исполнение.

Пока идёт расследование и суд над Кравченко, Чикатило затих. Он ждал, пока суд приговорил невиновного человека к казни, после чего с 1982 года приступил к целой серии убийств. Очень быстро счёт его жертв пошел на десятки.

Александр Кравченко был реабилитирован посмертно Фото: Музей ГУ МВД России по РОАлександр Кравченко был реабилитирован посмертно

Эпидемия убийств

В 1982 году Чикатило убил семь детей и подростков. Всех их он заманил в лесополосу, обещая показать компьютер или посмотреть редкий фильм на видеомагнитофоне. Либо же прося у них помощи, чтобы донести тяжелую сумку, или предлагая жевательную резинку.

Дети соглашались. С большинством из них он знакомился на автобусных остановках и на вокзалах. Глядя на вежливого интеллигента в очках и с портфелем, в котором обычно лежали нож и вазелин, подростки не ожидали от него ничего плохого.

Убийства шли как под копирку. Десятки ножевых ранений. У мальчиков вырезались половые органы. У женщин всех возрастов отрезались или отгрызались соски и язык, которые маньяк, по собственному признанию, съедал. Глаза у жертв были выколоты. В анус и влагалище убитых Чикатило часто засовывал чужеродные предметы, например палки.

Личные вещи ЧикатилоФото: Музей ГУ МВД России по РОЛичные вещи Чикатило

В 1983 году ростовские следователи поняли, что у убийств есть общий почерк и их надо объединить в одно дело. Милиция задержала некоего Шабурова, который содержался в интернате для умственно-отсталых, и появилась версия, что убийства совершаются бандой таких же, как он.

Органы начинают ловить психически больных людей. С каждым новым допросом «банда психов-убийц» растёт в размерах. Каждое новое убийство, которое совершает Чикатило, они берут на себя. Ростовских следователей при этом не интересует, что версии «бандитов» не сходятся друг с другом. Люди явно оговаривают себя под давлением следствия.

Наверх, в Москву, отправляются доклады, что в Ростове уже задержаны предполагаемые убийцы, но «банда» слишком большая, надо выявлять ещё. Но тут генеральному прокурору СССР Владимиру Калиниченко один из ростовских прокуроров посылает доклад, в котором убедительно доказывается, что в Ростове взяли невиновных. В Москву немедленно вызывают всех причастных, и после их докладов курирование дела поручается следователю по особым поручениям Иссе Костоеву.

Задержанных подростков-инвалидов отпустили. Чтобы поймать маньяка, следователи разрабатывают операцию «Лесополоса». Её проведение и результаты контролируются на уровне ЦК КПСС. Милиция резко усиливает патрулирование электричек, парков и вокзалов. Дружинники и оперативники дежурят рядом с лесополосами. Но поймать маньяка не получается.

Между тем Чикатило уже устроился в сбытовые организации Ростовской области. Он часто уезжает в командировки и начинает убивать по всему Союзу.

Он едет в Ташкент. В городе происходят два убийства. Едет в Подмосковье. В Домодедово находят обезображенный труп подростка. Он убивает на Украине. Его жертвы появляются по всей стране.

Но основная масса убийств происходит в Ростовской области. В регионе милиция трясет буквально всех подозрительных. Проверят более 200 тысяч бывших преступников, буйных сумасшедших и умственно отсталых. Раскрыто почти 1100 преступлений, из них около 100 убийств и более 200 изнасилований и покушений на изнасилования. Однако убийства продолжаются.

Центральный музей МВД РФ. Серийный убийца, маньяк Андрей Чикатило, убивший с особой жестокостью 53 человекаФото: Александр Лыскин/РИА НовостиЦентральный музей МВД РФ. Серийный убийца, маньяк Андрей Чикатило, убивший с особой жестокостью 53 человека

Поимка Чикатило

Попался Чикатило в общем-то случайно. 6 ноября 1990 года он убил свою последнюю жертву рядом с полустанком у города Красный Сулин. К этому моменту на счету маньяка было более 50 убийств.

На Чикатило обратил внимание дежурный милиционер. Обычно на станции кучковались грибники. Но тут из лесу вышел опрятно и не по погоде одетый человек. Милиционер подошел, представился и потребовал документы. Имя и фамилию задержанного сообщили по цепочке наверх, но первоначально не обратили внимания.

Дело в том, что в картотеке значилось, что Андрея Чикатило задерживали и проверяли в 1984 году. Ничего особо предосудительного за ним не числилось.

Позже, когда следователи приедут на место последнего убийства, о Чикатило вспомнят вновь. И вот тут Костоев начнет проверять детально его биографию. Тут же всплывет, что Чикатило домогался школьниц. Всплывет, что его задержали в 1984 году на ростовском рынке, обнаружив в его портфеле нож, веревку и вазелин. Но ростовские следователи вычеркнут Чикатило из списка подозреваемых, потому что у него была якобы вторая группа крови. В то время как на жертвах если и находили, например, сперму, то она была четвёртой группы.

Костоев попросит одну из сотрудниц проверить командировки Чикатило и нераскрытые убийства там, куда он приезжал, которые бы совпадали по почерку с ростовскими. Полное совпадение. После этого Чикатило берут. Берут буднично в Новочеркасске, прямо после пивного ларька.

После своего задержания Чикатило несколько недель содержался в СИЗО ростовского КГБ. Костоев не очень доверял местным следователям после истории «банды-психов». Поначалу маньяк ничего особенного про себя не говорил и на контакт не шел, Костоев даже приглашал психиатра. Только после этого Чикатило раскололся и начал давать показания о своих преступлениях.

Делал он это крайне скрупулёзно. Он практически идеально воссоздавал обстоятельства убийств, точно показывал места захоронения своих жертв и только один раз ошибся. Дело самого страшного советского маньяка составило в итоге 220 томов.

Фотографии Андрея Чикатило, насильника и убийцы, сразу после ареста на фоне карты района поискаФото: Владимир Вяткин/РИА НовостиФотографии Андрея Чикатило, насильника и убийцы, сразу после ареста на фоне карты района поиска

Суд над Чикатило

Суд над маньяком начался 14 апреля 1990 года. Меры безопасности были беспрецедентными. Родственники убитых могли попытаться прорваться к нему и линчевать. Потому в зале суда дежурили не только милиционеры, но и бойцы внутренних войск.

Самого Чикатило поместили в железную клетку. Чтобы не проводить его через помещения суда, выход в зал заседания для него сделали из подвала. Так что он сразу оказался в клетке, огороженный от родственников жертв. С последними во время суда по мере чтения экспертиз и результатов следственных экспериментов периодически случались обмороки и истерики. В зале дежурили медики, которые оказывали помощь прямо на месте. Суд из-за таких инцидентов ни разу не прерывался.

При этом сам маньяк прикидывался сумасшедшим. Он истерил, демонстрировал половые органы, вопил, давил на жалость, заявлял, что ни в чём не виноват и оговорил сам себя. Что все убийства ему приписали оптом. Эту версию в будущем частично поддержит следователь по делу Чикатило Исса Костоев. По его мнению, милиция свалила на маньяка несколько «висяков». Чикатило три раза отправляли на психиатрическую экспертизу. И все три раза она давала заключение — вменяем.

Суд продолжился, и Чикатило признали виновным. Приговор начали читать 14 октября 1993 года и закончили на следующий день: «При назначении наказания Чикатило, несмотря ни на какие смягчающие его вину обстоятельства, учитывая чудовищные злодеяния, что он творил, судебная коллегия не может не назначить ему единственное наказание, которое он заслуживает, — исключительную меру, и приговаривает его к смертной казни».

Приговор самому опасному маньяку СССР будет вынесен уже в Российской Федерации и встречен аплодисментами.

Андрей Чикатило в камере Фото: Музей ГУ МВД России по РОАндрей Чикатило в камере

Параллельно с этим следователь Костоев пытался реабилитировать расстрелянного Кравченко и привлечь к ответственности тех, кто вел его дело. Первое ему удалось, а вот дело против работников милиции, прокуратуры и судов совместно приговоривших к смерти невиновного человека, развалилось. Костоев считал, что органы пытались скрыть свои грехи, а судьи не хотели судить своих.

В результате убийство Елены Закотновой, первое преступление маньяка, было вычеркнуто из обвинительного заключения, как и ряд других дел, которые судьи посчитали недостаточно обоснованными. Чикатило признавался невиновным в её убийстве. Кравченко был реабилитирован. А это убийство до сих пор считается нераскрытым.

После осуждения Чикатило не сдался. Он написал четыре прошения о помиловании на имя президента Бориса Ельцина. В них он будет убеждать его, что является жертвой коммунистической системы, что его надо лечить. Но все апелляции отклонялись.

14 февраля 1994 года Андрея Чикатило затолкали в милицейский УАЗ и повезли к месту казни. По свидетельству тех, кто охранял его, Чикатило до последнего не верил, что его расстреляют. Вечером 14 февраля Чикатило был казнен выстрелом в затылок. Самый страшный советский маньяк был похоронен в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.

Читайте также:

Как миф о Чикатило живёт в постсоветской музыке

Власти Краснодара ответили на обвинения в появлении площадки имени Чикатило

Суд вынес приговор «якутскому Чикатило»

Маковецкий рассказал, почему отказался играть Чикатило