Что известно о жертвах ангарского маньяка Попкова, отправят ли его на СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Попков

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ангарского маньяка Михаила Попкова, который ранее был осужден за 83 убийства, а теперь подозревается в совершении еще трех преступлений. Что известно о его жертвах?

По версии следствия, в период с 1997 по 2003 год Попков убил трех женщин.

«Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего Михаила Попкова. Он обвиняется по п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Попков работал в органах внутренних дел, откуда уволился в 1998 году. Его удалось задержать в 2012 году. На след убийцы вышли после проверки всех владельцев машин «Нива», следы которой иногда обнаруживали на месте происшествия.

Он совершал преступления на территории Иркутской области в период с 1994 по 2010 год. Маньяк нападал на женщин в возрасте от 17 до 38 лет. Позднее фрагменты их тел находили в лесных массивах и у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области.

Первый пожизненный срок экс-милиционер получил в январе 2015 года за 22 убийства женщин и причинении тяжких телесных повреждений еще двум жертвам.

В декабре 2018 года суд приговорил его ко второму пожизненному заключению. Фигуранта признали виновным в 59 новых эпизодах убийств и изнасилований, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году. Кроме того, Попкова лишили звания младшего лейтенанта милиции.

«Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — зачитал приговор судья Алексей Жигаев.

Летом 2021 года ангарскому маньяку назначили еще девять лет и восемь месяцев заключения за два убийства, о которых он сам рассказал. Таким образом, следствие доказало, что Попков убил более 80 человек.

Результаты психиатрической экспертизы показали, что мотивом совершения множества преступлений для Попкова была гомицидомания — патологическое влечение к совершению убийств.

Следователь по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Иркутской области подполковник юстиции Евгений Карчевский отмечал, что маньяк был вменяем и полностью отдавал отчет в своих действиях.

«Если отбросить преступления, которые Попков совершил, можно сказать, что он начитанный, грамотный, общительный и довольно разносторонний человек. Хорошо поставленная речь, есть навыки психологического воздействия на оппонента во время беседы», — рассказал он РИА Новости.

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В беседе с журналистами ангарский маньяк заявил о том, что готов отправить в зону проведения спецоперации в ближайшее время.

«Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка и не книжка художественная. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы хуже. Я бы, может, даже не задумываясь согласился», — поделился убийца.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в силовых структурах отметил, что ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего более 80 человек, не отправят в зону СВО. По данным журналистов, его желание стать участником спецоперации — это очередная попытка напомнить о себе.

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