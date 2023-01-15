Убивший 81 человека «ангарский маньяк» попросился в зону СВО «Ангарский маньяк» Попков заявил, что хочет отправиться в зону СВО

Фото: EPA/TASS

Михаил Попков

Осужденный за убийство 81 человека Михаил Попков, более известный как «ангарский маньяк», заявил, что хочет отправиться в зону проведения спецоперации. В беседе с корреспондентом «Вести Иркутск» он рассказал, что его действующая военно-учетная специальность могла быть востребованной при проведении боевых действий.

У меня есть мечта — в армию попасть. <...> Но мне может никто и не предложить. Если свою военно-учетную специальность взять, то, я так думаю, она сейчас достаточно востребована, хотя сейчас, наверное уже более современное это все — радиоэлектроника и так далее. Но я хоть 10 лет в тюрьме нахожусь, думаю, что это не так сложно будет быстро изучить. <....> Я бы может даже не задумываясь согласился, — сказал Попков.

«Ангарский маньяк» совершал преступления с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Его задержали в 2012-м во Владивостоке. Была доказана его причастность к 81 убийству и трем покушениям на жизнь женщин. Первый раз к пожизненному заключению Попкова приговорили в 2015 году, второй — в 2018-м.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных ЧВК «Вагнер» завершила свой полугодовой контракт в качестве добровольцев. По его словам, с них сняли все судимости.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Пригожина, сообщил, что «помилование может осуществляться только указом президента». Он подчеркнул, что законодательством предусмотрена определенная процедура, которая начинается в местах содержания заключенных, именно документальная, потом она реализуется на региональном и федеральном уровнях. Затем эта процедура финализируется указом главы государства.

Позднее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что участвовавшие в СВО заключенные были освобождены до того, как их вывезли из колонии. По ее словам, процедура их помилования была государственной тайной в рамках закона. Родственники бывших заключенных подтверждают наличие соответствующих документов.