Власти Краснодара ответили на обвинения в появлении площадки имени Чикатило Администрация Краснодара опровергла информацию о появлении детской площадки имени Чикатило

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Краснодаре не присваивают названия детским площадкам, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Таким образом власти ответили на появление в Google-картах объекта в городе с названием «Детская площадка имени Чикатило». В мэрии Краснодара подчеркнули, что такого названия не было и не будет.

Детским площадкам не присваиваются имена, тем более такие, нет такой практики. Это бред. Такого официального названия нет. Мы присваиваем сейчас имена скверам, паркам, зеленым зонам, школам и улицам. Мы не имеем никакого отношения к Google-картам. О принятии каких-то мер информации нет, — рассказали власти Краснодара.

Андрей Чикатило являлся одним из самых кровожадных серийных маньяков в истории Советского Союза. С начала 1970-х годов он совершил более 50 убийств в Ростовской области, в-основном его жертвами становились дети и женщины. Параллельно с преступной деятельностью он преподавал русский язык в одной из школ в Новошахтинске.

Ранее жители Мелитополя поддержали инициативу Общественной палаты России назвать одну из улиц города именем погибшей в результате взрыва журналистки Дарьи Дугиной. Решение принял общественный совет, созданный специально для подготовки и рассмотрения всех предложений. В ОП отметили, что Дугина «посвятила себя помощи Донбассу», организовывала сбор и доставку гуманитарных грузов и активно освещала СВО.