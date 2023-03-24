В Мелитополе одну из улиц переименуют в честь погибшей Дарьи Дугиной Жители Мелитополя поддержали идею назвать улицу именем Дарьи Дугиной

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Жители Мелитополя поддержали инициативу Общественной палаты России назвать одну из улиц города именем погибшей в результате взрыва журналистки Дарьи Дугиной, сообщает пресс-служба ОП. Решение принял общественный совет, созданный специально для подготовки и рассмотрения всех предложений. В ОП отметили, что Дугина «посвятила себя помощи Донбассу», организовывала сбор и доставку гуманитарных грузов и активно освещала СВО.

Присвоение одной из улиц города имени Дарьи Дугиной — абсолютно логичное и справедливое решение. Именно Мелитополь стал последним освобожденным Россией городом, который философ успела посетить до варварского убийства СБУ, — заявили в пресс-службе.

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась Дарья Дугина. Она возвращалась с фестиваля, где читал лекцию ее отец Александр Дугин. Дочь философа погибла. По предварительным данным, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. По одной из версий, взрыв автомобиля был делом украинских спецслужб, которые хотели убить не саму журналистку, а ее отца, философа и идеолога русского мира Александра Дугина.