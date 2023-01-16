Стало известно, отправится ли ангарский маньяк в зону СВО SHOT: ангарского маньяка Михаила Попкова не отправят в зону спецоперации

Фото: EPA/ТАСС

Михаил Попков

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего более 80 человек, не отправят в зону спецоперации. По сведениям канала, его желание стать участником СВО — это очередная попытка напомнить о себе.

Как пишет SHOT, маньяк недавно сознался еще в двух убийствах женщин в 1996–1997 годах в Ангарске. У Попкова на данный момент нет возможности избежать пожизненного заключения, передает канал.

15 января Попков заявил, что хочет отправиться в зону проведения спецоперации. В беседе с корреспондентом «Вести Иркутск» он рассказал, что его действующая военно-учетная специальность могла быть востребованной при проведении боевых действий.

«Ангарский маньяк» совершал преступления с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Его задержали в 2012-м во Владивостоке. Была доказана его причастность к 81 убийству и трем покушениям на жизнь женщин. Первый раз к пожизненному заключению Попкова приговорили в 2015 году, второй — в 2018-м.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных ЧВК «Вагнер» завершила свой полугодовой контракт в качестве добровольцев. По его словам, с них сняли все судимости.