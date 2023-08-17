Ладу Дэнс после ДТП преследует сексуальный маньяк Директор Лады Дэнс заявил, что певицу преследует сексуальный маньяк

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Лада Дэнс подвергается преследованию со стороны сексуального маньяка, по этой причине теперь при ней всегда будут два охранника, вне зависимости от ее поездок, концертов или нахождения в Москве, рассказал NEWS.ru концертный директор певицы Сергей Пудовкин. Он пригрозил опубликовать в Сети фотографии этого человека, если не удастся решить вопрос с правоохранительными органами.

Если я не договорюсь с правоохранительными органами, с этим человеком, который в сексуально-извращенном формате преследует Ладу Дэнс, я опубликую его фотографии. Они есть, с указанием всех социальных сетей просто с пометкой, что этот человек опасен для молодых, красивых женщин. Остерегайтесь, маньяк. Я уже проверил возможность такой ситуации, может ли она быть предметом разбирательств. Я к этому готов, но мне кажется после публикации этих фотографий его жизнь превратится в то, что он желает Ладе, — сказал Пудовкин.

Концертный директор считает, что в таких случаях не помешает общественное мнение. Он добавил, что певица находится под постоянным прессингом со стороны хейтеров и людей с нестабильной психикой.

Я уже говорил с ними, будем разбираться жестко, отвинчивая руки, ноги и прочие органы, потому что тема сексуальных домогательств и сексуального насилия в отношении Лады Дэнс приобрела нереально фантастический характер. Будет больно и неприятно, — добавил Пудовкин.

Певица в начале августа попала в серьезное ДТП на такси в Подольске, ее экстренно госпитализировали на вертолете, медики диагностировали у артистки черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов.

Ранее Пудовкин рассказал, что, несмотря на сложное физическое состояние, в ближайшее время Лада Дэнс появится в эфире федерального канала, где подробно расскажет о ДТП, а также о происходящей после аварии ситуации. Он признался, что больше не может терпеть нагнетание обстановки вокруг артистки. В ближайшее время поклонники увидят сенсационный формат артистки, песни которой вызовут большое потрясение.