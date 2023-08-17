Лада Дэнс подвергается преследованию со стороны сексуального маньяка, по этой причине теперь при ней всегда будут два охранника, вне зависимости от ее поездок, концертов или нахождения в Москве, рассказал NEWS.ru концертный директор певицы Сергей Пудовкин. Он пригрозил опубликовать в Сети фотографии этого человека, если не удастся решить вопрос с правоохранительными органами.
Если я не договорюсь с правоохранительными органами, с этим человеком, который в сексуально-извращенном формате преследует Ладу Дэнс, я опубликую его фотографии. Они есть, с указанием всех социальных сетей просто с пометкой, что этот человек опасен для молодых, красивых женщин. Остерегайтесь, маньяк. Я уже проверил возможность такой ситуации, может ли она быть предметом разбирательств. Я к этому готов, но мне кажется после публикации этих фотографий его жизнь превратится в то, что он желает Ладе, — сказал Пудовкин.
Концертный директор считает, что в таких случаях не помешает общественное мнение. Он добавил, что певица находится под постоянным прессингом со стороны хейтеров и людей с нестабильной психикой.
Я уже говорил с ними, будем разбираться жестко, отвинчивая руки, ноги и прочие органы, потому что тема сексуальных домогательств и сексуального насилия в отношении Лады Дэнс приобрела нереально фантастический характер. Будет больно и неприятно, — добавил Пудовкин.
Певица в начале августа попала в серьезное ДТП на такси в Подольске, ее экстренно госпитализировали на вертолете, медики диагностировали у артистки черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов.
Ранее Пудовкин рассказал, что, несмотря на сложное физическое состояние, в ближайшее время Лада Дэнс появится в эфире федерального канала, где подробно расскажет о ДТП, а также о происходящей после аварии ситуации. Он признался, что больше не может терпеть нагнетание обстановки вокруг артистки. В ближайшее время поклонники увидят сенсационный формат артистки, песни которой вызовут большое потрясение.