«Это будет топ»: директор Лады Дэнс раскрыл творческие планы певицы Директор Лады Дэнс: певица выпустит несколько композиций в обновленном формате

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

В ближайшее время поклонники Лады Дэнс увидят сенсационный формат артистки, песни которой вызовут большое потрясение, заявил NEWS.ru концертный директор артистки Сергей Пудовкин. По его мнению, композиции станут успешными на цифровых площадках.

Мы подготовим и в ближайшее время и покажем, на мой взгляд, сенсационный формат Лады Дэнс. Конечно, будут и проверенные временем хиты – «Baby Tonight» и «Регги в ночи». Вы услышите новую версию этих песен, которые вызовут большое потрясение. То, что это будет топ на цифровых площадках, для меня совершенно очевидно. Уже сделан микс на композицию «Baby Tonight», в ближайшее время это будет услышано, – сказал Пудовкин.

Певица в начале августа попала в серьезное ДТП на такси в Подольске, ее экстренно госпитализировали на вертолете, медики диагностировали у артистки черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов.

Ранее Пудовкин рассказал, что, несмотря на сложное физическое состояние, в ближайшее время Лада Дэнс появится в эфире федерального канала, где подробно расскажет о ДТП, а также о происходящей после аварии ситуации. Он признался, что больше не может терпеть нагнетание обстановки вокруг артистки.