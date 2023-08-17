«Молчать больше нельзя»: директор Лады Дэнс анонсировал эфир с певицей Директор Лады Дэнс Пудовкин анонсировал телевизионный эфир с певицей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Несмотря на сложное физическое состояние, в ближайшее время Лада Дэнс появится в эфире федерального канала, где подробно расскажет о ДТП, а также о происходящем после аварии, заявил NEWS.ru концертный директор певицы Сергей Пудовкин. Он признался, что больше не может терпеть нагнетание обстановки вокруг артистки.

Это тот самый случай, когда надо выйти и сказать, хотя пока не представляю, как это будет происходить. Будем помогать Ладе эмоционально и физически сделать этот формат. Молчать больше нельзя. Большое количество слухов, вранья, угроз и, конечно, переживаний многотысячной армии поклонников. Пришло время рассказать, как реально все происходит, — сказал Пудовкин.

Певица в начале августа попала в серьезное ДТП на такси в Подольске, ее экстренно госпитализировали на вертолете, медики диагностировали у артистки черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов.

Пудовкин заявлял, что артистка, находящаяся в больнице в результате серьезного ДТП, сохраняет позитивный настрой. По его словам, Дэнс после восстановления намерена дать отпор хейтерам, пишущим в соцсетях угрозы в ее адрес. Со своей стороны Пудовкин также пообещал «отвинтить головы и ноги» недоброжелателям.