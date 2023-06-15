Глава СПЧ Фадеев высказался о возвращении смертной казни Глава СПЧ считает, что в вопросе возвращения смертной казни важно мнение общества

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Валерий Фадеев

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на ПМЭФ заявил, что выступает против возвращения смертной казни, в первую очередь по религиозным соображениям. Однако если большая часть общества будет за, ему «придется промолчать».

Я всегда выступал против смертной казни, в первую очередь по религиозным соображениям. Но надо учитывать разные мнения народа, особенно сейчас, когда ситуация не такая, как была полтора года назад. Если спросят меня, то я выступлю против, но если большая часть [населения] будет выступать за, то мне придется промолчать, — сказал Фадеев.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что призывы к снятию моратория на смертную казнь в России недальновидны. Парламентарий напомнила, что в СССР в результате судебных ошибок, прежде чем раскрыть преступления и наказать серийного убийцу Андрея Чикатило, были, по разным сведениям, безвинно казнены от семи до девяти граждан.

В поддержку идеи о возвращении смертной казни выступил депутат Госдумы Максим Иванов. Он пояснил, что действующая сейчас высшая мера наказания в виде пожизненного заключения не останавливает людей от совершения преступлений.