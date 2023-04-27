В ГД поддержали идею об отмене моратория на смертную казнь Депутат ГД Иванов поддержал идею об отмене моратория на смертную казнь

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В России следует отменить мораторий на смертную казнь, чтобы люди понимали неотвратимость наказания, поддержал идею член нижней палаты парламента Максим Иванов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат ГД пояснил, что действующая сейчас высшая мера наказания в виде пожизненного заключения не останавливает людей от совершения преступлений.

Мне кажется, что нужно ввести смертную казнь, чтобы она была. Чтобы люди понимали неотвратимость наказания, чтобы преступников что-то останавливало. Пожизненное заключение — это не совсем то, что останавливает людей. А смертная казнь будет отрезвлять, — отметил Иванов.

По словам парламентария, ужесточить наказание в первую очередь необходимо из-за террористических угроз. Он отметил, что существующего законодательства в этом плане достаточно, но нужно контролировать его реализацию. Депутат уточнил, что необходимо ужесточить контроль за деятельностью преступных организаций в интернете и давать реальные сроки тем, кто этим занимается, опираясь на существующую судебную практику.

Ранее стало известно, что Конституционный суд Российской Федерации в настоящее время не рассматривает никаких обращений относительно возможного изменения позиции по отмене моратория на смертную казнь в стране. Об этом сообщается в ответе КС РФ на обращение думской фракции «Новые люди».