В Конституционном суде ответили на вопрос о возврате смертной казни в РФ КС РФ в настоящее время не рассматривает обращений об изменении позиции по смертной казни

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Конституционный суд Российской Федерации в настоящее время не рассматривает никаких обращений относительно возможного изменения позиции по отмене моратория на смертную казнь в стране. Об этом говорится в ответе КС РФ на обращение думской фракции «Новые люди». Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции Владислав Даванков обращался к председателю КС Валерию Зорькину с просьбой сохранить мораторий на высшую меру наказания.

Информирую вас, что на даты поступления вашего обращения и направления вам настоящего ответа в производстве Конституционного суда РФ не находятся какие-либо обращения, результатом рассмотрения которых хотя бы гипотетически могло бы стать уточнение и развитие правовых позиций, сформулированных Конституционным судом в указанном определении, — говорится в ответе суда.

Речь идет об определении Конституционного суда от 19 ноября 2009 года о невозможности назначения и приведения в исполнение высшей меры наказания.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия должна отменить мораторий на смертную казнь после убийства военкора Владлена Татарского. Лидер либерал-демократов отметил, что страна больше не скована Европейской конвенцией по правам человека.

При этом в ноябре 2022 года председатель КС РФ Валерий Зорькин отмечал, что в стране за время введенного в 1996 году запрета на высшую меру наказания «сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни». Он подчеркивал, что отмена моратория сегодня «могла бы послужить очень плохим сигналом обществу».