Глава КС объяснил, почему нельзя возвращать смертную казнь Глава КС Зорькин заявил, что россияне заслужили право не быть казненными

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Валерий Зорькин

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что отменять мораторий на смертную казнь в стране нельзя. В ходе Всероссийского съезда судей он рассказал, что для этого потребуется принять новую Конституцию. Зорькин считает, что граждане РФ имеют право не быть приговоренными к казни, передает РИА Новости.

Только лишь изменение Конституции может послужить основой для возобновления смертной казни. Но напомню, что эта 20-я статья находится в главе 2-й «Права и свободы человека и гражданина». Дело в том, что Конституция так построена: чтобы изменить эту статью, нужно практически принимать новую Конституцию. <...> В России за долгие годы моратория сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане Российской Федерации получили право не быть приговоренным к смертной казни, — сказал Зорькин.

Он подчеркнул, что отмена моратория на смертную казнь сегодня могла бы послужить очень плохим сигналом обществу. По его мнению, выход России из Совета Европы и напряженное историческое время — не повод возвращать высшую меру наказания.

Ранее депутат Госдумы, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru заявил что необходимо вновь обсудить вопрос возвращения смертной казни в РФ на фоне опубликованных в Сети видео с расстрелом бойцами ВСУ сдавшихся в плен российских военнослужащих. Парламентарий подчеркнул, что расправа над гражданами России «в очередной раз подтвердила нацистский характер киевских властей».

В Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором украинские военные расстреливают российских пленных. Во всемирной организации подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.