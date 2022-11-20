В ООН призвали изучить видео с убийством российских пленных на Украине

Фото: United Nations Human Rights

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призывает изучить видео, на котором запечатлено предполагаемое убийство российских военнопленных. Отмечается, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом, передает агентство Associated Press. В Киеве тоже пообещали изучить запись. При этом вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подвергла сомнению заявления российской стороны относительно ситуации вокруг жестокой расправы.

ММПЧУ известно о существовании данного видео, миссия занимается его изучением. Мы повторяем наш призыв расследовать все подобные утверждения должным образом и своевременно соответствующими органами власти, — заявили представители миссии ООН.

Видеозаписи с расправами прежде стали распространяться в Telegram-каналах. На одной из них, предположительно, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

Москва призвала международные организации осудить военных ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кадры вероятного расстрела пленных доказательством преступлений «украинских неонацистов».

Кроме того, с призывом расследовать произошедшее выступил журналист Bild Джулиан Ропке. Он сказал, что сделать это необходимо в соответствии с верховенством закона.