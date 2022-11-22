В Госдуме объяснили необходимость возвращения смертной казни Миронов призвал расстреливать вэсэушников, признавшихся в убийствах мирных жителей и бойцов ВС РФ

Фото: duma.gov.ru

Необходимо вновь обсудить вопрос возвращения смертной казни в РФ на фоне опубликованных в Сети видео с расстрелом бойцами ВСУ сдавшихся в плен российских военнослужащих рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Парламентарий подчеркнул, что расправа над гражданами России «в очередной раз подтвердила нацистский характер киевских властей».

В свете видео с расстрелами наших солдат, которые иначе как варварскими и дикарскими назвать нельзя, следует подумать еще об одной давно обсуждаемой теме. Среди пленных вэсэушников есть признавшиеся в расстреле гражданских лиц и наших военных. Если следствие доказало их причастность к расстрелам военнопленных и гражданских лиц, то таких элементов, которых язык даже не повернется назвать людьми, нужно расстреливать. Наша фракция давно предлагает вернуть смертную казнь для таких варваров, — заявил Миронов.

Ранее Госдума приняла заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных, в котором депутаты призвали парламенты государств мира осудить преступления киевского режима. Согласно заявлению, убийство попавших в плен военных является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток 1984-го.

Депутаты также предложили коллективному Западу «отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе».

Постановление и заявление Думы будут переданы президенту РФ, правительству и в Совет Федерации. Кроме того, документы направляются в Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ, в Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и парламенты государств — членов ООН.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. Во всемирной организации подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.