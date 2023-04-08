Слуцкий призвал отменить запрет на смертную казнь после гибели Татарского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Россия должна отменить мораторий на смертную казнь после убийства военкора Владлена Татарского, заявил в ходе церемонии прощания с журналистом на Троекуровском кладбище в Москве глава ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент NEWS.ru. Лидер либерал-демократов отметил, что страна больше не скована Европейской конвенцией по правам человека.

Вслед за Максимом мы должны еще раз понять, насколько важно встать плечом к плечу за страну, за будущее нашего Отечества и наших детей и против фашистской нечисти. Мы больше не скованы никакими протоколами Конвенции по правам человека. И должны выйти из моратория на смертную казнь, — сказал Слуцкий.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. По его мнению, это необходимо сделать из-за обострения отношений с Западом и случаев осуществления террористических актов и убийств мирных жителей в России. С такой инициативой депутат обратился к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину.

В ноябре 2022 года Зорькин отмечал, что в стране за время введенного в 1996 году запрета на высшую меру наказания «сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни». Он подчеркивал, что отмена моратория сегодня «могла бы послужить очень плохим сигналом обществу».

Вслед за Зорькиным похожую позицию озвучивал президент России Владимир Путин.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля. В этот день в заведении проходил творческий вечер военкора. На мероприятие пришла Дарья Трепова, которая передала Татарскому статуэтку. В ней, по предварительной версии, была взрывчатка. В кафе произошел взрыв, в результате которого военкор погиб, более 30 человек пострадали.

Уголовное дело по факту гибели Татарского изначально возбудили по статье об убийстве общеопасным способом. Позже СК переквалифицировал дело на теракт и оборот взрывчатых веществ. Треповой грозит до 25 лет лишения свободы. 4 апреля Басманный суд Москвы заключил ее под стражу на два месяца.