Убийство военкора Татарского признали терактом СК переквалифицировал дело об убийстве Татарского на статью о теракте

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Мужчина возлагает цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Дело об убийстве военного корреспондента и писателя Владлена Татарского переквалифицировано на более тяжкую статью о теракте, сообщается на сайте Следственного комитета России. По данным ведомства, преступление могло быть спланировано и организовано на Украине.

Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве отметили, что Трепова придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Следствие продолжает устанавливать причастных к совершению взрыва.

Ранее силовики задержали Трепову по подозрению в причастности к убийству военкора. Она заявила, что ее подставили. В ходе первого допроса Трепова призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, где проходил творческий вечер Татарского. При этом она отказалась отвечать на вопрос о том, кто передал ей статуэтку, пообещав сообщить это позднее.

В МВД полагают, что операция по устранению Татарского была тщательно и заранее спланирована, в ней участвовали несколько человек и у каждого из них была своя роль. При этом в ведомстве допускают, что Трепову злоумышленники могли использовать втемную, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.