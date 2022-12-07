Путин выступил против возвращения смертной казни Путин: не стоит возвращать смертную казнь, меняя ради этого Конституцию

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Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека заявил, что его позиция по вопросу возвращения в стране смертной казни не поменялась — он выступает против. Глава государства напомнил, что председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин говорил о том, что для того, чтобы вернуть смертную казнь, в России придется поменять Конституцию.

Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин говорил об этом и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возврат смертной казни, говорил о том, что для этого нам придется просто поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле, — сказал Путин.

Смертная казнь на территории РФ, согласно Конституции 1993 года, «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и более не применяется начиная с 16 апреля 1997-го. Вопрос об использовании смертной казни разъяснил Конституционный суд в 2009 году, когда норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве, которое обладает меньшей правовой силой, чем Конституция и международные договоры.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил задуматься о восстановлении высшей меры наказания. Он назвал гуманным действие моратория на смертную казнь в России, приведя в пример диверсии и теракты на ее территории. Он заявил, что РФ является единственной страной среди крупнейших с ядерным оружием, где законом запрещается казнить людей за преступления. Политик напомнил, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками никто не цацкался».