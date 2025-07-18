На Западе усомнились в законности нового правительства Украины Tageszeitung: назначение нового правительства на Украине можно оспорить

Кадровые решения президента Украины Владимира Зеленского вызывают сомнения, пишет немецкая газета Tageszeitung. Издание уточняет, что формирование нового правительства в республике можно оспорить из-за несоответствия конституционным нормам.

Хотя перестановки в кабинете министров в данном контексте могут быть логичными, они также имеют несколько подозрительный оттенок. Несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, решения Зеленского могут быть оспорены в соответствии с Конституцией <...> и это не пустяк, — сказано в публикации.

До этого украинский парламент поддержал назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко, за данную кандидатуру проголосовали 267 депутатов Верховной рады.

Ранее журналист Кристофер Миллер указал на снижение поддержки Владимира Зеленского среди украинской элиты. По его данным, это связано с авторитарным стилем руководства президента, коррупционными скандалами и политически ангажированными преследованиями известных лиц. Особую озабоченность вызывает откладывание реформ, необходимых для интеграции с ЕС, на фоне продолжающегося военного конфликта.