Зеленского предупредили о потере поддержки элит

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку элиты из-за авторитарных методов управления, коррупции и политически мотивированного преследования публичных фигур, написал в статье для Financial Times корреспондент Кристофер Миллер. Кроме того, элиты волнует, что необходимые для сближения с Евросоюзом реформы отошли на второй план из-за вооруженного конфликта.

Они обеспокоены злоупотреблениями и консолидацией власти в руках Зеленского и его офиса. Их волнует коррупция, с которой никто не боролся <…>, поскольку внимание смещалось на военное противостояние с Россией, — говорится в публикации.

На эти претензии Зеленский не реагирует. Его офис уверен в устойчивости своих позиций и называет рейды Государственного бюро расследований Украины обоснованными. Речь в том числе идет о преследовании председателя правления Центра противодействия коррупции Украины Виталия Шабунина и обысках у украинского экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Недовольство нарастает и в обществе. Несколько лет военного положения измотали граждан. Шаги в сторону авторитаризма могут вызвать внутриполитическую дестабилизацию, считает Миллер.

Ранее в украинском парламенте произошел публичный конфликт между Владимиром Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко. Поводом для перепалки стал вопрос о перспективах демобилизации военнослужащих. В ответ Зеленский заявил, что солдаты ВСУ смогут вернуться домой только после победы, добавив, что они заслуживают ротации, когда такие политики, как Гончаренко, окажутся на передовой.