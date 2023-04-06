В Госдуме предложили подумать об отмене моратория на смертную казнь Депутат Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь

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Сергей Миронов

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. По его мнению, это необходимо из-за обострения отношений с Западом и случаев осуществления террористических актов и убийств мирных граждан в России. С такой инициативой депутат обратился к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину, сообщает ТАСС.

Прошу вас рассмотреть возможность пересмотреть позицию Конституционного суда Российской Федерации в отношении возможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни судами, — говорится в письме.

Миронов напомнил, что мораторий был введен для вступления в Совет Европы, членом которого Россия стала в 1996 году. Однако в 2022 году страна вышла из состава СЕ.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов высказался за ужесточение наказания для женщин за терроризм, так как они довольно часто являются участницами таких преступлений. При этом российское законодательство не предусматривает для них пожизненного лишения свободы.