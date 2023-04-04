В СПЧ высказались за ужесточение наказания за терроризм для женщин Член СПЧ Кабанов предложил обсудить ужесточение наказания для женщин за теракты

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Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов высказался за ужесточение наказания для женщин за терроризм, сообщает РИА Новости. Он отметил, что женщины довольно часто являются участницами таких преступлений, при этом российское законодательство не предусматривает для них пожизненного лишения свободы.

Я соглашусь полностью в том, что должно быть ужесточение в отношении женщин, очень много женщин используются в терактах, а мы знаем, что у нас для женщин нет пожизненного. <...> Я думаю, что мы можем разговаривать об ужесточении. То есть террористы должны знать, что они будут жестко наказываться, — сказал Кабанов.

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий призвал отказаться от соблюдения моратория на смертную казнь в связи с убийством военкора Владлена Татарского. Он подчеркнул, что террористы должны получать адекватное своим злодеяниям наказание.

Аналогичным образом высказался бизнесмен Евгений Пригожин. Он предложил поставить к стенке обвиняемую в убийстве военкора Дарью Трепову и «просверлить дырку в голове». По его мнению, не имеет значения, знала ли она, что проносит бомбу на встречу с Татарским.