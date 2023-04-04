Дарью Трепову доставили в Москву

Фото: МВД РФ

Подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского Дарью Трепову доставили в Москву, сообщает Telegram-канал «Известий». Ожидается, что сегодня Басманный районный суд изберет ей меру пресечения.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, что девушку в капюшоне выводят из здания аэропорта Домодедово и ведут к служебному автомобилю.

Разбирательство в отношении Треповой было начато Главным следственным управлением СКР. Сначала было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом, но позже дело переквалифицировали по статье о теракте. В полиции сообщали, что спецслужбам было известно о подготовке покушения на Владлена Татарского.

Взрыв в помещении кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. Согласно основной версии, Трепова принесла на творческий вечер Татарского статуэтку, начиненную тротилом. Замаскированная взрывчатка сдетонировала в начале встречи, убив военного корреспондента. Число пострадавших от взрыва в петербургском кафе возросло до 40. В больницах остаются 25 человек, сообщали в Минздраве.